Mistrovství ve fotbale neuznaných států a oblastí. Letos byli nejlepší Kurdové

Mezinárodní federace fotbalových asociací, všeobecně známá pod zkratkou FIFA, sdružuje celkem 209 členů. Přestože několik z nich nemá status politicky suverénního státu (např. Skotsko či Faerské ostrovy), obecně FIFA závislé subjekty nepřijímá.

Neuznaní stojí při sobě

Proto tito neuznaní založili v roce 2003 vlastní sdružení NF-Board, což oficiálně znamená New Federation Board, neoficiálně však Non-FIFA Board. Tato organizace od roku 2006 pořádá konkurenční fotbalové mistrovství světa zvané „VIVA World Cup“ o pohár Nelsona Mandely.

Týmy, které jsou zde sdruženy, reprezentují autonomní oblasti usilující o nezávislost (např. Tibet, Západní Sahara), národy bez vlastního státu (např. skandinávští Sámové žijící na území čtyř států), etnické menšiny v rámci uznaného státu (např. Aramejci v Sýrii) nebo suverénní státy nepřidružené k FIFA (např. Monako, Kiribati). Odpůrci by mohli říct, že fotbalisté ze sporných regionů mohou hrát za oficiální tým svrchované země, ale například v posledním výběru Ruské federace nebo Číny nebyl žádný Čečenec, respektive Tibeťan.

Bolavá místa po celé zeměkouli

Sám jsem se o fotbalovém mistrovství světa neuznaných států s velkým překvapením dozvěděl na cestě po iráckém Kurdistánu, kde probíhaly přípravy na blížící se mistrovství.

Když jsem si hned po návratu procházel seznam členů NF-Board (viz zde), jména některých z nich mi nic neříkala. Zjišťování podrobností pak bylo téměř jako otevírání bolavých ran světové politiky. Co tým, to velmi často místo na mapě světa, kde je něco špatně. Co tým, to silný příběh. A také dobrý studijní seznam pro každého cestovatele.

Dozvěděl jsem se například, že zhruba jižní třetina Francie byla před sjednocením Francie nezávislým územím, kde se dodnes hovoří okcitánsky. Tento románský jazyk je bohužel drcen francouzštinou, jediným úředním jazykem Francie. Zatímco před sto lety mluvilo okcitánsky asi dvanáct milionů lidí, dnes je to již pouhý milion. Západní Sahaře bylo po rozpadu koloniálního panství několikrát potvrzeno právo na sebeurčení, přesto je od roku 1979 okupovaná Marokem a jakákoliv změna leží v nedohlednu. Somaliland (severozápadní část Somálska) vyhlásil nezávislost už v roce 1991, přesto nebyl zatím žádným státem uznán, i když se jedná o stabilní a relativně poklidný útvar, na rozdíl od zbytku Somálska. Netušil jsem, že maltský ostrov Gozo usiluje o nezávislost na svém větším bratrovi. Podobnou snahu projevuje i Padánie (severoitalské provincie kolem řeky Pád) pod vedením strany Liga Severu. A tak bych mohl pokračovat dál. Naopak problematika Tibetu, Čečenska, Tamilských Tygrů, Sardinie, Grónska, Kypru či Zanzibaru je známá poměrně dobře.

Somaliland: Tady se kreslíři opravdu vyřádili. Kdo není na zdech, jako by neexistoval

Fotbalem za svobodu?

Mistrovství světa neuznaných států je nízkorozpočtová akce, které se účastní vždy jen malá část z necelých tří desítek členů. Ne že by se nekvalifikovaly, jejich účast však často znemožňují finanční či vízové problémy. Například tým Tibetu musel v roce 2010 zrušit svoji přislíbenou účast kvůli nezdařeným jednáním se sponzory. Členství některých týmů tedy můžeme chápat více méně jako symbolické.

Tradičně se mistrovství účastní Sámové, Kurdistán, Okcitánie, Provence a italská Padánie, přičemž tento poslední tým se třemi triumfy platí jednoznačně za nejúspěšnější. Mistrovství VIVA World Cup se konalo poprvé v roce 2006 v Okcitánii, další pořádali Sámové ve Švédsku (2008), následovala Padánie (2009) a ostrov Gozo (2010). Zatím poslední turnaj proběhl letos v červnu v iráckém Kurdistánu.

Hrálo se ve čtyřech největších městech: Erbíl, Dahúk, Sulejmánije a Salahadín. Ve strhujícím, vyrovnaném finále nakonec zvítězili domácí Kurdové nad tureckým Severním Kyprem 2:1. Turnaj byl připravený ve velkém stylu, protože Autonomní oblast irácký Kurdistán je dnes již de facto nezávislá za centrální vládě v Bagdádu, inkasuje vysoké příjmy z těžby své ropy a udržuje vysoký stupeň bezpečnosti. Díky tomu mohlo sledovat finálový v zápas v hlavním městě Erbílu 22 000 diváků.

Fotbal jakožto nejpopulárnější sport na planetě přitahuje velkou pozornost. Myslím, že je třeba vyzdvihnout a ocenit snahu neuznaných států upozornit na svoji identitu zcela nenásilným způsobem, jakým je sport.

