Mladé gorily se naučily ničit pasti pytláků

Stejně jako se pytláci dokázali pomocí zbraní a pastí vyrovnat citlivým smyslům a obrovské síle goril, našly teď gorily zbraň proti pytlákům. Pracovníci Gorilí nadace Dian Fosseyové (Dian Fossey Gorilla Fund International) poprvé pozorovali, jak dvojice mladých goril zručně odstraňuje jednu z pastí, kterou pytláci nalíčili.

Pasti bývají většinou velice jednoduché – skládají se vlastně jen z dřevěných kolíků. Ale i tak stačí na to, aby gorilu zabily; právě to se stalo jen před několika málo dny. Její smrt však měla paradoxně i pozitivní vliv, díky ní se mladé gorily mohly seznámit s tím, jak past funguje. Den nato se několik malých goril přiblížilo opatrně k pasti a zničilo ji. „Věděli jsme, že gorily tohle umí, ale zatím jsme toto chování pozorovali jen u dospělých jedinců – nejčastěji u dominantních samců s šedou srstí. Tentokrát to ale zvládla dvě mláďata s pomocí jediného mladého samce,“ řekla Veronica Vecelliová, programová ředitelka nadace Dian Fosseyové.

Gorily pomáhají se svou záchranou

Na svých stránkách popisují ochránci přírody událost takto: „John Ndaymbaje, náš koordinátor, nám oznámil, že nedaleko skupiny goril objevil past; protože k ní mířily gorily, rozhodl se ji deaktivovat. Tři gorily z tlupy ho však pomocí chrochtavých zvuků varovaly a rozběhly se k ní samy. Společně zvedly větev, která přichycovala lano. Když spatřily další podobnou nástrahu opodál, velmi rychle se k ní přesunuly a také ji zlikvidovaly.“

Možná i zvýšené schopnosti jsou příčinou toho, že se stav rwandských horských goril pomalu zvyšuje. Hlavní úlohu v tom však mají ochranáři přírody a nadace, které se snaží naše nejbližší příbuzné ochraňovat. Výsledky jsou jednoznačné: Za posledních 15 let se počet horských goril zvýšil o 17 procent. Je dobré vidět, že se snaží i samotné gorily…

