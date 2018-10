Mrtvé moře zabíjí i léčí. A také vysychá

Ten třetí důvod ale stojí trochu na vodě. Mrtvé moře není moře, ale bezodtokové slané jezero, rozkládající se mezi Izraelem a Jordánskem. Ale to je známý fakt. Stejně jako jsou dobře známé obrázky lidí vznášejících se na hladině Mrtvého moře “ve stavu beztíže.” Tyto záběry se ale brzy můžou stát pouhou vzpomínkou.

“To bylo tenkrát, když bylo Mrtvé moře ještě nemocné.”

To je oblíbená průpovídka označující skutečnost, že se něco stalo opravdu dávno. “Vývoj” ale pokračuje dál a Mrtvé moře pomalu vysychá. Jeho hladina každý měsíc klesne asi o 6 cm a pokud by tento trend pokračoval, jezero by do roku 2050 zcela vyschlo.

V roce 2015 tak Jordánsko a Izrael podepsaly dohodu o vybudování kanálu, kterým se bude do jezera přivádět voda z Rudého moře. To by sice mohlo zachránit pokles hladiny, ale na přirozené a jedinečné podmínky Mrtvého moře by to mohlo mít podle některých vědců fatální dopad.

Tady neplatí “jako ryba ve vodě”

MRTVÉ MOŘE V ČÍSLECH • Mrtvé moře je nejníže položeným slaným jezerem na světě. Jeho hladina se nachází asi 420 metrů pod hladinou světového oceánu. • Je také nejhlubším slaným jezerem. Místy dosahuje hloubky až 380 metrů. • Jeho salinita je 33,7 %. Je tedy 8,8krát slanější než Středozemní moře. • Jeho aktuální rozloha je asi 1 000 km².

Vysoká salinita Mrtvého moře neumožňuje přežití rybám a vodním rostlinám. Žijí zde pouze některé druhy mikroorganismů.

Na lidské zdraví ale mají zdejší minerály velmi pozitivní vliv. Zejména na kloubní, svalové a kožní problémy a metabolické poruchy. A také na psychiku. I díky tomu, že místní vzduch obsahuje o 10 % víc kyslíku. V kombinaci s výpary minerálů je tak velmi relaxační a léčivý.

K tomu si můžete připočíst dvě další výjimečné skutečnosti: oblast Mrtvého moře se chlubí 330 slunečnými dny v roce, je tedy těžké trefit se do špatného počasí. A díky poloze jezera hluboko pod hladinou moře se nemůžete na místním slunci spálit.

Nečekejte však, že si v jezeře zaplavete. I jenom otočení se na břicho vás může stát nepříjemnou zkušenost plnou soli ve vašich očích. Není ale nijak těžké spokojit se s nadnášením a kocháním se výhledy na pásy solných krystalů a tyrkysovou vodu v kontrastu s okolní vyprahlou krajinou.

Kolem jezera se nachází hned několik moderních resortů. Ajn Gedi, na západním pobřeží, je lázeňské město, na jehož pláže každý den přivážejí čerstvý náklad léčivého bahna.

Neve Zohar a Ein Bokek, letoviska na jihu, jsou spojená asi 3 km dlouhou promenádou. Můžete zde navštívit i několik antických památek a muzeum Mrtvého moře.

Až vás sůl omrzí, vypravte se za okolními památkami

Nejvýraznější z okolních turistických cílů, ležící 3 kilometry od jižního břehu jezera, je pevnost Masada. Je zapsaná na seznamu památek UNESCO a můžete k ní vyjet lanovkou. Pevnost nechal vystavět Herodes a sloužila jako obrana před Římany.

Dnes si z ní můžete užívat nádherné výhledy na Mrtvé moře, okolní pouště a hory.