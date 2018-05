Na periferii sluneční soustavy objevili astronomové malou planetku

Naposledy byla mezi trpasličí planety zařazena Sedna v roce 2003. Sluneční soustava se rozděluje z pohledu pozorovatelných objektů na tři oblasti: skalnaté planety včetně Země ve vnitřní oblasti, plynní obři a ledové objekty Kuiperova pásu, kam patří i Pluto, který se táhne za Neptunem ve vzdálenosti 30 astronomických jednotek.

Sedna s průměrem 1000 km obíhá Slunce ve vzdálenosti 76 AU až 1000 AU (1 AU je vzdálenost Země od Slunce) a nováček 2012VP113 se dostává při přiblížení k Slunci na 80 AU. Oběžná dráha Sedny pak činí 11 400 let, u nového objektu není dráha zatím přesně určena.

Objevitelé, Chadwick Trujillo z observatoře Gemini na Havaji a Scott Shepherd z Carnegie Institution for Science zařadili obě planetky do vnitřního Oortova oblaku. Oortův oblak je hypotetický kulovitý region, který za Kuiperovým pásem až do vzdálenosti 5000 AU. Jeho existenci dokládají jen nepřímé důkazy v podobě komet s extrémně prodlouženými eliptickými drahami kolem Slunce.

Existence takto velkých objektů, tak daleko od Slunce vědce překvapuje, protože při formování soustavy, zde bylo příliš málo materiálu, aby se zde mohly zformovat. Okraje sluneční soustavy nejsou příliš prozkoumány a je možné, že podobných objektů je více, jen jsou nyní značně vzdáleny, než aby je bylo možné pozorovat.