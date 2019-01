Na stopě prvním lyžařům

Když však vyrážíme z Aukoramu, odlehlé vesničky těchto lovců ležící na nejsevernějším okraji západní Číny, jejich vůdce Tursen o wapiti nepřemýšlí. Přivírá oči před oslepující září vycházejícího slunce a myslí na to, jak je sníh nepředvídatelný. Kdysi bývalo na Altaji jisté, že se zimou přijdou sněhové bouře, které zahalí horské hřebeny a přikryjí tamní lesy. Teď je tato zima první po čtyřech letech, kdy napadlo dost sněhu na to, aby taková výprava stála za vynaloženou námahu. Není-li sníh dostatečně hluboký, je sledování wapiti mnohem namáhavější. I když Číňané silně omezili střelné zbraně - a tím také lov -, je pravda, že altajští muži při lovu wapiti v těchto horách pušky nikdy nepotřebovali.

Tursenův švagr Serik vypráví, že nejrychlejším lyžařem, jakého kdy viděl, byl osmdesátiletý pastevec, kterého potkal jako kluk. Neměl na skluznicích koňskou kůži, nýbrž kůži z přední nohy wapiti. „Letěl po sněhu, jako by měl křídla.“ A jednou prý Tursen při lovu sjel na lyžích až k jelenovi, vyskočil mu na hřbet, chytil ho za parohy a strhl ho do sněhu, přestože wapiti kolem sebe kopal a kousal. Takový výjev se v těchto horách opakuje už tisíce let.

V pohoří Altaj bylo objeveno několik petroglyfů zobrazujících dávné lyžaře. Na jednom z nich loví lidská postava kozorožce. Jelikož stáří petroglyfů se obecně obtížně určuje, není stále jasné, kdy vlastně se zrodilo lyžování. Čínští archeologové tvrdí, že tento petroglyf vznikl před pěti tisíci let. Jiní však oponují, že je možná starý jen tři tisíce let. Nejstarší písemný záznam, který možná nepřímo odkazuje na lyžování, jeden čínský text, se také vztahuje k Altaji, pochází však z doby vlády dynastie Západní Chan, která začíná roku 206 před naším letopočtem.

Petroglyfy s lyžemi objevili i norští archeologové a v Rusku byl v rašeliništi nalezen předmět připomínající špičku lyže. Radiouhlíkovou metodou bylo určeno jeho stáří na osm tisíc let. Každá z těchto zemí tvrdí, že první lyžaři byli na jejím území, shodují se však v tom, že kdokoli si poprvé připnul lyže k nohám, udělal tak proto, aby mohl lovit zvířata.