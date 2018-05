Nejluxusnější japonský vlak Shiki-Shima: Zázrak, ve kterém se cítíte jako v nebi

Shiki-Shima to je vlak, který nabízí soukromé apartmány, vyhlídkový vůz, bar a špičkovou restauraci. Zajímá vás víc? Na cestující, kteří chtějí poznat rozmanitost východního Japonska a užít si nádherné přírodní scenérie i unikátní kulturu, čeká celkem 17 apartmánů, ve kterém je pohodlná postel, místo na uložení věcí, sprchový kout a toaleta. Nejluxusnější dvoupatrové apartmá má i vanu.

Vlak, který bude mít deset vagónů, počítá s maximálně 34 cestujícími. Nastoupit do něj můžete na nádraží Ueno Station v Tokiu anebo v severním Japonsku. Během okružní cesty (v nabídce je několik variant) stráví cestující ve svém apartmá jednu až tři noci. Vlak během té doby projede několika atraktivními místy.

Hlavním záměrem je, aby si lidé užili cestování v nejvyšší kvalitě a zároveň zažili to nejlepší z japonské pohostinnosti. Personál proto návštěvníky vítá jako členy své rodiny a interiér nese působivé japonské prvky. V ložnicích nabízí i tradiční tatami a obývací pokoj má navodit klid japonského lesa.



Designérem je známý japonský návrhář Ken Okuyama, který je populární v automobilovém světě. V minulosti totiž stál za designem luxusních vozidel, jako je Porsche AG, Ferrari Enzo nebo Maserati Quattroporte.

A teď to nejdůležitější – vlakem Shiki-Shima je možné svézt se od letošního května. Za dvoudenní výlet zaplatíte 2700 Euro na osobu a za čtyřdenní od 5400 Eur na osobu.

