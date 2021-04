Nečekaná solidarita mezi zvířaty: Hroch chrání koně před krokodýlem

Zdroj: Youtube

Hroši nesnesou, když někdo brouzdá v jejich vodách. Tato třítunová zvířata jsou doslova postrachem pro všechno živé, co se k nim přiblíží, i když patří k býložravcům. Nezabíjejí, aby se najedli, ale aby ochránili své teritorium. Stádo mírumilovných pakoní přitom nechají v poklidu ze svých vod napít.

Jakmile se ale na scéně objeví krvelačný krokodýl, hroši si jeho přítomnost nenechají líbit. A už vůbec jim není po chuti, když se jeho ostré zuby zakousnou do bezbranné kořisti a vyvolají v poklidné říční zátoce nebývalé drama. Krokodýl se hned tak někoho nezalekne, ale před hrochy obvykle prchá.

Čím však video skutečně překvapuje, je chování hrochů poté, co byl pakůň z krokodýlích čelistí osvobozen. Zraněný sudokopytník vypadá, jako by mu bolest bránila doplavat ke břehu a začíná se topit. Jeden z hrochů ho popostrčí a jako by nadzdvihne, čímž mu pomůže udržet se nad hladinou a najít správný směr z vody ven. Ostatní hroši jen tiše přihlížejí, nikdo z nich na pakoně nezaútočí. Je možné, že s ním soucítili?

Bohužel příroda je nelítostná a pokousaný pakůň nemá v divočině velkou šanci přežít o mnoho déle - buď uhyne v důsledku zanícení ran, nebo si ho najde jiný predátor. V každém případě je ale pozoruhodné, jak hrochům záleží na životě jiného druhu. Nebo je to snad jen zdání? Co myslíte?