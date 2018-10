Nejatraktivnější jsou ženy s ospalým, přiopilým a tupým výrazem, tvrdí vědci

Ženské a mužské strategie jsou úplně odlišné…

Zatímco ženy si pro „vztah na jednu noc“ volí spíše silné, maskulinní typy, muži pro stejné účely upřednostňují ženy, které vypadají slabě, opile, nepříliš inteligentně a mají kolem sebe partu kamarádek, které nepůsobí zrovna jako vzor počestnosti.

Ekonomie sexu

Ženy i muži přistupují „k sexu“ s rozdílnou „investiční strategií“. Ta se liší zejména tím, zda se má jednat o dlouhodobý, či krátkodobý „vklad“. Lidské sexuální chování je ve velké míře ovlivněno principem tzv. „reprodukčních investic“, které se zohledňují zejména při výběru partnera, při kterém se však nejeden z nás přepočítá.

Ženy jsou v tomto ohledu od přírody vybíravější. „Podvědomě“ si vybírají s vyhlídkou na dlouhodobé partnerství, kvalitní geny a případné založení rodiny. Přestože muži do vztahu investují více ekonomicky, jsou to právě ženy, které v případě reprodukce investují nepoměrně více biologicky, a to zejména velikostí, omezeným počtem vajíček, dlouhým těhotenstvím, kojením, péčí o novorozence…

Mužské biologické náklady se oproti tomu materiálně rovnají asi jedné čajové lžičce ejakulátu – a tudíž mají muži možnost zúročit svůj reprodukční úspěch prostřednictvím nezávazného pohlavního styku s co nejvíce ženami. Ty si však podobným způsobem k více potomkům nepomohou, a naopak ještě mohou diskreditovat svou pověst, což je vedle krásy velmi důležitý ženský „kapitál“.

Horečka sobotní noci

Situace se však mění v případě, když si ženy chtějí také „nezávazně povyrazit“ na jednu noc. V tom případě jim lze kromě efektního make-upu a velkých výstřihů doporučiti to, aby vypadaly ospale, tupě, přiopile, občas si olízly rty a měly s sebou partu „rozjívených kamarádek“.

Alespoň to jsou znaky atraktivity, které podle evoluční psycholožky Cari Goetz muži vyhodnocují jako žádoucí pro krátkodobý nezávazný vztah.

Přestože se jeví logické, že jsou tyto znaky pány vyhodnocovány ve smyslu „snazší kořisti“, zajímavější je skutečnost, že takto „upravené“ ženy byly pro nezávazný vztah hodnoceny jako atraktivnější, nežli jejich bdělejší, inteligentnějši a důstojněji krásnější kolegyně. V okamžiku, kdy se však podle fotografií měla volit partnerka, či dokonce manželka, se toto hodnocení dramaticky proměnilo v jejich prospěch. Důvod má svou evoluční logiku: muž si chce být co nejvíce jistý, že mu žena nebude nevěrná s jiným a on nebude investovat do cizího potomka. Z tohoto důvodu, byť značně zjednodušeně, dělí muži ženy na „děvky" a „madony“.

Lásky paní Bovaryové

Ženy však nezůstávají, z hlediska podnikavosti na evolučním trhu, nic dlužné. Ve své honbě za kvalitními geny i finančním zaopatřením uplatňují několik smíšených strategií.

Kupříkladu tzv. „vytěžování komodit“, které se objevuje zejména v období ovulace, tedy v době, kdy bývají ženy nejvíce nevěrné.

Tímto způsobem získávají od přechodných partnerů či milenců různé přilepšující dárky. V „zasévání pochybností“ se zase hraje na to, že více mužů se považuje za otce dítěte a v „závodě spermií“ se zkrátka nechají zvítězit ty nejlepší, získané od více „dárců“.

Sexuální strategie mužů a žen se však liší zejména v tom, jaký význam připisují věku při hledání stabilního partnera. Zatímco muži, bez ohledu na své stáří, preferují nejvíce ženy mezi 18 až 22 lety s namíchaným koktejlem mládí, plodnosti a krásy, ženy naopak hledají starší a pokud možno kulturně věhlasné manžely, kteří jsou zpravidla úspěšnější a dominantnější nežli jejich partner. Zrovna tak ale uplatňují strategii „provdej se za hodného muže a udržuj se svým dravým šéfem", případně „provdej se za ošklivého a bohatého a najdi si krásného milence“. O skutečnosti, že tyto „evoluční závody“ nemusí skončit právě dobře, však vypovídá kupříkladu literárně realistický příběh dárky a milenci vydržované paní Bovaryové.

