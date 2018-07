Nejhorší kulturní trapasy, které můžete spáchat na dovolené. Co kde nedělat?

Na celém světě existuje jen několik univerzálních zvyků nebo gest. Všechny ostatní se liší v závislosti na kultuře, tradici nebo náboženství. Často se tak může stát, že dobře míněným gestem urazíte hned několik kultur…

Doteky

S doteky je to složité. Ve Středomoří je zcela běžné, že vám relativně neznámý člověk sahá při rozhovoru o počasí na rameno. U nás je to sice nezvyklé, ale o velkou urážku se nejedná. Zato na východě si vlastního těla a osobního prostoru váží výrazně více než v našich kulturách…

Kde co (ne)dělat: V Koreji se budou lidé cítit velice nepříjemně, pokud se jich dotknete, v Thajsku je zase posvátná hlava – pohladit po ní třeba dítě je považováno za velmi nespolečenské a urážlivé. Doteky se nedoporučují i v případě Číny a na Blízkém východě (tam jen jde-li o příslušníky opačného pohlaví).

Co dělat jinak: Pozorujte zvyky místních a napodobujte je. Zejména v muslimských zemích jsou zakázány nejen doteky mezi muži a ženami, ale dokonce i pouhá interakce…

Levá není pravá

Zatímco v našich zeměpisných šířkách pohlížíme na levačku a pravačku jako na rovnocenné končetiny, především v arabských zemích a zemích, kde Arabové uplatňovali svůj vliv, je levá ruka méněcenná. A dotknout se jí někoho může znamenat pořádné společenské faux pas. Proč? Pravá ruka se používá na přijímání jídla, zatímco ta levá slouží na čištění těla po defekaci. V zemích, kde se dodnes nepoužívá toaletní papír, je toto dělení v podstatě zcela logické. Nikdy proto nesahejte do společné mísy levou rukou!

Kde co (ne)dělat: V arabském světě, Indii a na severu Afriky nepoužívejte levou ruku k jídlu.

Co dělat jinak: Zejména leváci by si ještě před cestou měli natrénovat základní návyky provádět i svou nepreferovanou rukou. Sice to chvíli trvá, ale vyhnete se zbytečným komplikacím.



Nahota v sauně

Do sauny patří nahá těla – ano, ale ne všude. V mnoha zemích, a to včetně těch, které se pokládají za rodiče fenoménu saunování, je samo sebou, že sem člověk chodí oblečený. Zato v jiných zemích se zase počítá s tím, že sauna je místo čistoty, kam oblečení nepatří.

Kde co (ne)dělat: Turecko – přestože pravé turecké lázně hammámy patří k nejautentičtějším zážitkům tohoto druhu, s nahotou se zde se zlou potážete. Skandinávie je pravým opakem. Nahota zde k sanování neodmyslitelně patří a místní jsou na ni v tomto prostředí zvyklí.

Co dělat jinak: Je-li pro vás nahota příliš velký problém, pak se zahalte do ručníku, na němž sedíte. To je přijatelné…

Pohled do očí

Zejména ve Spojených státech si potrpí na oční kontakt. Pokud ho nebudete udržovat, budou si o vás myslet, že máte postranní úmysly, případně mohou zpochybňovat vaši upřímnost. V Německu se toto pravidlo dodržuje už jen u přípitku – ale tato tradice se do značné míry drží i u nás. Naopak v asijských zemích se nedoporučuje dívat se do očí příliš dlouho a intenzivně, váš protějšek by se pak cítil nesvůj.

Kde co (ne)dělat: V USA uráží nedívat se do očí, v Číně a Japonsku vadí, když se do očí díváte.

Co dělat jinak: Seznamte se předem s tradicí. Zejména u obchodních jednání se může stát její neznalost větším problémem, než si myslíte.

Alkoholické zvyky

Alkohol je oblíbeným tématem rozhovorů, ale i příčinou častých problémů. V různých zemích mají velmi odlišné pijácké tradice – naštěstí Češi jsou v tomto ohledu natolik přizpůsobiví, že nemají problém najít společnou notu téměř nikde. Připomeneme vám tedy jen několik základních zásad.

Kde co (ne)dělat: V Rusku se tvrdý alkohol pije zásadně vždy najednou – tedy celá sklenka vodky, ať už je sebevětší. Ve Francii se pokládá za neomalené, když si sami dolejete sklenku vína, aniž byste nabídli ostatním. V Koreji smí ženy dolévat pouze mužům, nikdy ne jiným ženám. V jihoamerických zemích by se zase nemělo nalévat levou rukou…

Co dělat jinak: Nejvíce odlišných společenských norem se pojí s doléváním alkoholu, proto to raději přenechejte druhým.

Smrkání

Hygienická tabu jsou rozšířená v mnoha zemích, mezi nejzmatenější patří pravidla, která se věnují smrkání.

Kde co (ne)dělat: V Asii, Japonsku a několika dalších zemích se pokládá za nezdvořilé smrkat na veřejnosti. Číňané sice klidně plivou na zem i v divadle, ale použít kapesník mezi lidmi je pro ně hrůzná představa. V několika posledních letech se sice zejména ve velkých městech kapesníky naučili používat, na venkově a dále od center je však stále smrkání tabu.

Co dělat jinak: Představa látkových kapesníků je pro Asiaty děsivá, asi jako by někdo u nás nosil v kapse zabalené výkaly. Pokud do těchto zemí cestujete, raději kapesníky nechejte doma.

Boty dolů? Raději ne…

V Česku je normální, že když k někomu přijdete na návštěvu, sundáte si boty. Stejný zvyk funguje i v Asii, ale ve většině západoevropských zemích je to ale pokládáno za „vidlácký trapas“.

Kde co (ne)dělat: V Anglii, USA a Francii je normální nezouvat se; naopak v Číně a mnoha „vesničtějších“ zemích je zvykem se zout. Už jen proto, že jinak se do domu nanosí špína ze dvorku…

Co dělat jinak: Řiďte se podle oka – když jsou před vchodem boty, zujte se.

