Mimořádné osudy:Nejmenší muž na světě si na konci života splnil své největší sny

Život byl pro něj vždycky boj. Chandra Bahadur Dangi měřil pouhých 54.6 cm. a byl zapsán do Guinessovy knihy rekordů jako nejmenší člověk na světě. Vydělával si výrobou bambusových košů a nikdy neopustil svou rodnou vesnici. Jeho malý vzrůst pro něj představoval spíše zátěž a zapadnout do normálního světa bylo obtížné. Přesto se nikdy nevzdal. Když 3. 9. 2015 opustil tento svět, bylo mu sedmdesát pět let.