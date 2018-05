Nejslavnější pláž Thajska se zavírá

Od té doby, co se pláž Maya Bay objevila v dobrodružném filmu The Beach, cestovatelé ji vzali doslova útokem. Denně do zátoky na ostrově Kho Phi Phi Don přijíždí až 5000 návštěvníků.

Idylická zátoka je díky desetimetrovým útesům, bílému písku a tyrkysovému moři opravdu rájem na zemi. Jenže vlivem obrovského zájmu se začala situace zhoršovat, což pocítili především korálové útesy. Ty jsou už značně poškozeny nejen vlivem vzrůstajících teplot, ale i neustálého přijíždění lodí do oblasti.

„Chceme ochránit naše přírodní dědictví, proto jsme se rozhodli zátoku Maya Bay od 1. června do 30. září 2018 uzavřít,“ řekl Kanokkittika Kritwutikon, ředitel pro cestovní ruch thajské kanceláře v Phuketu.

Aby se příroda mohla zregenerovat, do zátoky mají zákaz lodě i čluny. Procházka kolem zátoky je ale povolena.

Turisté vs. příroda

Příjmy z cestovního ruchu představují v jihovýchodní Asii zhruba 12 procent. Vzrůstají však obavy ohledně schopnosti Thajska ustát rostoucí zájem turistů současně s dopadem na životní prostředí.





Časopis Science v roce 2015 upozornil, že Thajsko patří k největším světovým „dodavatelům“ odpadu do oceánu a představuje tak vážnou hrozbu.

Vyskytují se i hlasy, že uzavření Maya Bay bude mít jen malý dopad na celkový stav přírody a místo se nestihne dostatečně zregenerovat do podzimu, kdy v Thajsku startuje hlavní sezona.

