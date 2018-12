Nejvzdálenější část vesmíru je stará téměř jako on sám

Výsledný snímek nazvaný eXtrémně hluboké pole (eXtreme Deep Field, XDF) odhaluje tisíce galaxií vzdálených miliardy světelných let od Země. XDF je pokračováním Hubbleova ultra hlubokého pole (HUDF), což je pohled do nejvzdálenějšího vesmíru v oblasti hlubokého vesmíru v souhvězdí Pece (Fornax). HUDF byl vytvořen ze snímků pořízených v letech 2003 až 2004. XDF do tohoto projektu přidal dalších 5500 galaxií.

"XFD je nejhlubší fotka vesmíru, kterou máme. Umožňuje nám jít při jeho zkoumání zpátky v čase dále než kdy předtím," uvedl v prohlášení astronom Garth Illingworth z Kalifornské univerzity v Santa Cruz. Hubbleův dalekohled se ke sledování této vzdálené oblasti za poslední desetiletí vrátil více než 50krát, kdy podle Reuters provedl dva miliony sekund expozičního času. Vůbec nejvzdálenějším objektem, který zpozoroval, byla galaxie vzdálené od Země 13,2 miliardy světelných let. Odborníci ji zachytili v podobě, kdy vesmíru bylo jen 500 milionů let. Stáří kosmu vědci odhadují na 13,7 miliardy let.

XDF vznikl z více než 2000 snímků, které pořídily hlavní objektiv ACS a kombinovaná širokoúhlá kamera WFC3. Ta je schopná pozorovat okolí nejen v klasickém viditelném spektru světla, ale i v infračervených a ultrafialových vlnových délkách.

Hubbleův vesmírný dalekohled na oběžnou dráhu kolem Země vynesl v roce 1990 americký raketoplán Discovery. Snímky pořízené tímto zařízením nejsou ovlivněny zemskou atmosférou, výsledkem jsou tak velmi ostré fotografie vesmírných těles. Od svého vypuštění se stal jedním z nejdůležitějších dalekohledů v historii astronomie.

FOTO: NASA