Ničivé hurikány začínají být stále silnější. Je potřeba se jich bát?

Hurikán Irma, který pustoší ostrovy Karibiku, je jedním z nejsilnějších v historii Atlantského oceánu. A nezůstal sám. Hned za ním přišly hurikány José a Katia. Co ničivé bouře způsobuje? A na co se musíme připravit do budoucna?

Za silným hurikánem Irma (vlevo) se přihnal další - hurikán José. NOAA/REUTERS