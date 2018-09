Nová oběť letošního sucha? Světem opěvované české "zelené zlato"

Chmel je jednou z hlavních ingrediencí piva. Dává nápoji výraznou vůni a chuť. Stále rostoucí popularita po speciálních druzích piva zvýšila v posledních letech poptávku po chmelu v Evropě i ve Spojených státech.

Pokles o tisíce tun

Český chmel zejména tzv. Žatecký poloraný červeňák patří k nejoblíbenějším odrůdám „ušlechtilého chmele“, a to společně s odrůdami ze sousedního Německa. Odrůda Žatecký poloraný červeňák je známá pro svůj vyvážený poměr α- a β-hořkých kyselin. Jedná se o jemně aromatizovanou odrůdu, která je svými vlastnostmi bez nadsázky unikátní.

Problémem je, že nedostatek deště a vysoké teploty v klíčových letních měsících sklizni v České republice výrazně ublížily. Předpokládá se, že letošní sklizeň klesne na 4700 tun, což je o 30 % pod dlouhodobým průměrem.

Pro porovnání, podle Svazu českých pěstitelů chmele se vloni sklidilo 6800 tun a naše země se tak stala třetím největším producentem chmele na světě, po Spojených státech a Německu.

Zájemci z Východu

Na finální ceně by se letošní propad projevit neměl. Utrpět by podle odborníků neměla ani chuť. Ale pěstitelé se shodují, že jde o jeden z nejtěžších roků. Přitom to není tak dávno, co čeští chmelaři překonali finanční krizi.

Až od roku 2013 začala plocha chmelnic opět růst. Více než polovina české sklizně je přitom v současné době určena na vývoz. V loňském roce putovala velká část do Japonska a v posledních letech vzrostl i zájem Číny. Dalšími zájemci o chmel jsou Německo, Rusko a Belgie.