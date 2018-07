Nové informace o údajném „konci mayského kalendáře“ v roce 2012

Data kalendářního kola se opakují každých 52 let, není tudíž jediný důvod se domnívat, že jde zrovna o rok 2012.

Tajemná cihla s významným datem

Comalcalco, jinak nepříliš významné pozdně klasické naleziště v Chiapasu, je mezi mayskými městy, obvykle stavěnými z kamene, specifické tím, že hlavním materiálem pro jeho stavby jsou pálené cihly. Jedna z těchto cihel byla nedávno nalezena – a údajně na ní stojí datum konce třináctého b’ak’tunu, který má nastat v prosinci roku 2012. O nálezu informoval tiskový mluvčí mexické vládní organizace INAH, která spravuje archeologické památky po celé zemi. Byl by to tak druhý pramen, který o tomto datu mluví.

Mnoho povyku – a zřejmě pro nic

INAH pravidelně publikuje „bulletiny“ týkající se nových objevů, o comalcalcské cihle však zatím nic podrobnějšího nenapsal.David Stuart se však pro Yahoo!News vyjádřil v tom smyslu, že se nejedná o plné datum, ale pouze o tzv. kalendářní kolo (konkrétně jeho datum 4 Ajaw 13 Kank’in), bez udání dlouhého počtu.

Data kalendářního kola se však opakují každých 52 let, není tudíž jediný důvod se domnívat, že jde zrovna o rok 2012. Pro srovnání, je to, jako bychom nalezli v archívu zmínku o datu 21. prosince bez udání letopočtu – o tom, o který rok se jedná, bychom pak mohli usuzovat pouze z kontextu.

A David Stuart tvrdí, že na fragmentu nápisu, který zabírá zbytek cihly, je použit minulý čas. To bohužel nasvědčuje tomu, že se nápis nevztahuje k žádnému proroctví o budoucnosti, ale spíše k ději již minulému. Je to škoda – bylo by opravdu zajímavé se dozvědět něco dalšího o tom, jak vnímali příchod třináctého b’ak’tunu sami Mayové. Zdá se však, že zatím jsme odkázáni pouze na monument 6 z města Tortuguero, který je jediným mayským pramenem, jenž toto datum zmiňuje.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Mayský kalendář. Mluví se o něm, ale víme, co to vlastně je?