Nový přehrávač v rovnátkách žene zvuk přes zuby rovnou do mozku

Rovnátka vnímáme nejčastěji jako nutnost, která nám rovná chrup. Ve Spojených státech, Velké Británii a v poslední době také v Číně se však stala rovnátka i módním hitem. Zejména mezi rappery jsou masivní rovnátka nesmírně populární. Ale pokud se ujme vynález jednoho mladého umělce, možná se móda rovnátek rozšíří i mezi většinovou populaci…

Autorem MP3 přehrávače v rovnátkách je Aisen Chacin, student Parsonovy nové školy umění v New Yorku. Základem jeho vynálezu se stal digitální přehrávač s motorkem připojený na ovládač, který je přichycen ke speciálním rovnátkám.

Přístroj se ovládá jazykem – na jeho spodní straně jsou klasické dotekové senzory, jichž se dotýká jazyk. Není to údajně nic jednoduchého, lidský jazyk je na tak detailní pohyby špatně přizpůsoben. Ale naučit se to dá, jak předvedli mladí designéři i televizním reportérům.

Spustit přehrání písničky je jen začátek, ten pravý zážitek totiž přichází až potom. Z přehrávače totiž nevychází zvuk, místo toho se rozvibruje motorek. Ten vlnění přenáší přes kosti do hlavy; vibrace jsou tak silné, že člověk cítí hudbu, aniž by musel mít v uších sluchátka. Pokud by se zvuk nastavil na maximum, vycházela by hudba z úst – jako by ze zubů.

Podívejte se na reportáž o vynálezu, který zřejmě nebude tak populární jako iPhone:

Chacin představil svůj vynález na konferenci New Interfaces for Musical Expression. Přístroj nazval ho "Play-A-Grill". Při prezentaci prozradil: "Rovnátka vyrobená ze zlata a platiny se v některých kruzích nosí jako drahý šperk. Přišlo mi jako výborný nápad využít je tak, aby měla i jiný smysl. Díky tomu, že se nasazují na zuby, nemusí pak člověk nosit sluchátka – zvuk je vedený přímo kostmi…"

