OBRAZEM: 10 největších kráterů na světě. Meteority odjakživa měnily tvář Země

Nedávno naši Zemi minul asteroid, ne vždy ale měla planeta Země takové štěstí. Krátery rozeseté po naší planetě jsou důkazy, že ji v minulosti zasáhlo mnoho vesmírných těles. Ale miliony a v některých případech i miliardy let erodování nám poznávání této historie poněkud komplikuje. Je těžké určit, jak byly meteority veliké a jaký měl jejich náraz dopad. Přesto existuje mezi vědci jistý konsensus o tom, které krátery jsou největší. Podívejte se na ně s námi…

1| Vredefort

Ve státě Free State v Jihoafrické republice najdete největší kráter na Zemi. Zemi největší známý meteorit (5 až 10 kilometrů v průměru) zasáhl asi před 2 miliardami let. Průměr kráteru byl zřejmě kolem 300 kilometrů, ale eroze místo navždy proměnila (a proměňuje), takže dnes vypadá jinak. V roce 2005 se dostal kráter na seznam UNESCO. Zároveň je druhým nejstarším kráterem na Zemi - je asi o 300 milionů let mladší než Suavjärvi Crater v Rusku a jen o málo starší než kráter Sudbury Basin (1,85 miliardy let starý).

2| Sudbury Basin

Kráter Sudbury Basin vznikl asi před 1,85 miliardami lety. Najdete ho v Ontariu v Kanadě. Patří k největším strukturám vzniklým ze srážky vesmírného tělesa se Zemí. Jeho průměr je asi 130 kilometrů. Sudbury Basin se nachází v blízkosti dalších velmi zajímavých geologických útvarů: magnetická anomálie v Temagami, kráter v jezeře Wanapitei nebo příkopová propadlina řeky Ottawy a Bonnechere a východní konec tektonické zóny Velkých jezer.

3| Acraman

Tento kráter vznikl před 580 miliony lety. Můžete ho navštívit - leží v v Austrálii (ve spolkovém státě Jižní Austrálie). Dnes je na místě stejnojmenné jezero. Tehdejší kráter měl průměr asi 90 kilometrů. První zmínka o kráteru na dně jezera padla v odborném časopise Science v roce 1986.

4| Woodleigh

Před 364 miliony lety v australském státě Západní Austráliie doletěl čtvrtý největší meteorit (dosud známý, samozřejmě). Tento kráter není na povrchu země - a tím, že není vidět, panují docela velké rozpory o jeho aktuální rozloze. Odborníci mu přisuzují průměr od 40 do 120 kilometrů (jedině v tomto případě, tedy s průměrem 120 kilometrů by patřil na 4. místo). Navíc byl objeven v roce 2000, takže zatím nebyl čas jej detailně prozkoumat. Poslední studie dokazuje, že je možná mnohem větší (až 160 kilometrů v průměru) a vznikl srážkou Země a komety nebo asteroidu o velikosti 6 až 12 kilometrů.

Centrální část kráteru byla objevena v 70. letech, ale dlouho nebylo jasné, zda se jedná o strukturu vzniklou ze srážky vesmírného tělesa se Zemí. To potvrdily až pozdější výzkumy.

5| Manicouagan

Manicouagan je největší zachovaný impaktní kráter na planetě Zemi. Od roku 1960 je součástí stejnojmenné přehrady. Nachází se v kanadském Quebecu. Kráter měl v době vzniku průměr kolem 100 kilometrů a způsobil ho meteorit o průměru asi 5 kilometrů v době před 215 miliony lety. Dnes má erodovaná podoba kráteru o něco menší průměr. Zajímavostí je, že vnitřek kráteru je vyplněný ostrovem René-Levasseur (rozlohu má přes 2 000 kilometrů) s horou Mont Babel (952 m n. m.).

6| Morokweng

Morokweng vznikl před 145 miliony lety. Stejně jako největší kráter Vredefort i tento najdete v Jihoafrické republice. Leží v blízkosti pouště Kalahari a v jeho nitru leží zkamenělé pozůstatky meteoritu, který jej vytvořil. Na obrázky se podívejte na stránkách Earth Impact Database.

7| Kara

Tento kráter vznikl před "pouhými" 70 miliony lety v Rusku (německý autonomní okruh na severním pobřeží evropské části Ruska). Kráter Kara časem velmi zerodoval a není nyní na první pohled viditelný. Někteří se domnívají, že se ve skutečnosti jedná o dva sousedící krátery: Kara a Ust-Kara.

8| Chicxulub

Tento kráter vznikl před 65 miliony lety a najdete ho na poloostrově Yucatán v Mexiku. O tomto meteoritu se vědci domnívají, že přispěl k vyhynutí dinosaurů (více také zde). Předpokládá se, že měl průměr 170 až 300 kilometrů) - pokud se rozměry podaří prokázat, zřejmě půjde o největší meteorit. Kráter je z větší části v moři.

Dopad meteoritu byl zřejmě extrémně silný a způsobil celosvětovou ekologickou katastrofu, která pravděpodobně vyústila v poslední známé masové vymírání na přelomu druhohor a třetihor. Odhaduje se, že síla vyvolaná dopadem musela být několikatisícinásobně větší, než následovala po současném výbuchu současných jaderných zbraní. Stlačením hornin na místě dopadu vznikl kráter, a po snížení tlaku byly tyto stlačené horniny zdviženy do několikakilometrové výšky (uvádí se 10 až 15 kilometrů). Po jejich opětovném pádu na zem, vznikla obrovská energie a začaly vznikat rozsáhlé požáry, tsunami, klimatické změny a vyhynutí obrovského množství živočichů.

9| Popigai

Tento kráter vytvořil meteorit před 35,7 miliony lety na Sibiři. Ruští vědci tvrdí, že kráter obsahuje biliony karátů diamantů (1 g diamantu je 5 karátů; pozn. red.) - a jedná se tak o největší ložisko diamantů na světě.

10| Chesapeake Bay Crater

Výskyt kráteru Cheesapeake Zdroj: Wikimedia

Tento kráter také vznikl před 35 miliony lety a jeho zbytky najdeme ve Virginii ve Spojených státech. Byl objeven na začátku 80. let 20. století. Leží asi 200 kilometrů od Washingtonu, D.C. Jeho průměr byl zřejmě kolem 85 kilometrů.

Kráter v zátoce Chesapeake je docela dobře ukrytý - jde totiž o podmořský kráter. Navíc není příliš dobře vidět ani z vesmíru. Kráter tak dlouho zůstal vědeckému i laickému světu utajen - až do roku 1983.

Ale netrvalo nijak dlouho a vědci se mu věnují na plné obrátky (například výzkum zkoumající, jak na smrtící úder meteoritu dokáží pružně reagovat rozmanité formy života, a hlavně - že jej umí přežít).

Úvodní foto: NASA (kráter Kara)

