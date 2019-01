OBRAZEM: Divočina v Keni pěkně zblízka. I s otisky zubů na kameře

Kdybyste cestovali Keňou a narazili byste na jednom místě uprostřed plání na podivnou kovovou schránku nebo krabici. Asi byste se zastavili a zkusili se aspoň „ mrknout“ na to, co to je vlastně zač, nebo ne? A přesně to samé dělala i zvířata v Keni.

Původně chtěla studentka Blair Robertsová zkoumat stravovací návyky Thomsonovy gazely v oblasti, kde se hojně divoká zvěř vyskytuje. Ale nakonec na kameře uviděla daleko zajímavější věci. Posuďte sami.

Do pasti se nechala chytit pěkná řádka zvířat. Opice, sloni, žirafy, nosorožci, pštrosi, hyeny nebo gazely… Co zvířata zaujalo? Blair Robertsová, studentka Princetonské univerzity, pátrala také - a brala v úvahu i zvuky, které mohly z kamery vycházet: "Spousta lidí se mě ptalo, jestli nebyla kamera příliš hlučná. Ale neslyšela jsem nic. Ale zvířecí sluch je lepší než můj… Možná je zaujal i pach kamery nebo jen to, že nikdy nic takového neviděli."

Keňská příroda je neskutečně bohatá. Jihozápad země zabírá lesnatá savana. Na první pohled jednotvárné prostředí je rájem většiny keňských zvířat. Kralují tam především lvi. Domov tu mají také hrabáči, hyeny, antilopy, pakoně nebo buvolci. Nejkrásnějšími zvířaty jsou sloni a nosorožci.

V Keni je celkem 35 národních parků a rezervací. Národní rezervace Masai Mara je jednou z nejznámějších. Mimo jiné i kvůli tzv. velkému putování. A není divu.

Pravidelný pohyb za potravou je pozoruhodný přinejmenším ze dvou důvodů. Býložravci urazí každoročně téměř několik tisíc kilometrů. Při sčítání stád se ukázalo, že z letních do zimních pastvin táhne 1,3 milionu pakoňů žíhaných. Na místo dorazí i 200 tisíc zeber Böhmových. Doprovází je smečky lvů a hyen skvrnitých.

Věhlas Masai Mary přiláká ročně až 300 000 turistů, v jeden moment může v parku být až 8 000 lidí. Ti se po parku pohybují auty… Místní lidé kvůli chudobě parky dosud příliš nenavštěvovali. V lednu však informovala agentura AFP, že se tato situace pomalu mění. Střední třída roste a dnes tvoří Keňané asi dvě třetiny návštěvníků.

FOTO: Blair Roberts / Rex Features (Isifa)

Úvodní foto: Pavián anubi

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: