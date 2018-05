Podle vědců se blíží další doba ledová. Co by to znamenalo pro planetu?

V posledních dnech se výrazné ochlazení týká celé severní polokoule. Obzvlášť východní a jihovýchodní Evropa se potýká s krutými mrazy a sněhovými bouřkami. Nezvykle studená zima se nevyhnula ani USA a velké části Ruska. Někteří vědci upozorňují na nebezpečí, že jde o předzvěst nové doby ledové, která by zemi mohla zasáhnout už za několik desítek let.



Vycházejí z hypotézy, že pokud by se ochladily povrchové vody Atlantiku a klesla by teplota vzduchu v severozápadní Evropě, začaly by se tropické deštné pásy posouvat přes Atlantik dál na jih. Během toho by se velké množství tepla přesunulo z tropických oblastí do severního Atlantiku, kde by se uvolnilo do atmosféry. Došlo by tak k tání arktického ledu – tím by se zvýšila hladina oxidu uhličitého, což by odstartovalo novou dobu ledovou.

Co se děje v Evropě?

V Rusku letos oslavili nechladnější pravoslavné Vánoce za posledních 125 let.

V ruském městě Chanty-Mansijsk naměřili teplotu -62 °C.

Masivní sněžení se nevyhnulo ani Itálii a Řecku.

Desítky Evropanů již zemřely následkem umrznutí.

Vesnice v severní Albánii byla odříznuta od civilizace kvůli 120 cm vysokému sněhu.

