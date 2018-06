OBRAZEM: Skutečné dárky z Česka. Podívejte se, co znamenají opravdové dary

Podnikatelé nakupují kozy po celých stádech a bohatší lidé posílají do světa pomoc za desetitisíce korun. Nejvíce ale přispívají drobní dárci. V úterý mají poslední možnost udělat radost blízkým i lidem z nejchudších zemí světa a objednat si certifikát, který organizace garantuje doručit pod stromeček poštou.

Koza pod stromečkem jako vánoční rituál

„Letos lidé přes přes náš e-shop nakoupili ve srovnání se stejným obdobím zase o něco více než minulý rok, za což jim patří dík především těch, kterým se jejich cenná pomoc dostane,“ říká Tomáš Vyhnálek, vedoucí projektu Skutečný dárek. „V úterý uzavíráme e-shop pro příjem objednávek na certifikáty, které stačíme do pátku doručit poštou, aby je lidé mohli dát blízkým pod stromeček. I později ale budou moci dárci objednávat elektronické certifikáty, nebo si dárky koupit v jednom z 15 kamenných obchodů,“ dodává Vyhnálek.

Koupit si můžete certifikáty přes e-shop - dnes máte ale poslední šanci. Osobní odběr tištěných certifikátů je možný až do 23. prosince v novém centru Člověka v tísni - Langhans, Vodičkova 37, Praha. Otevírací doba centra je každý den od 12 do 20 hodin. V našem centru naleznete i výstavu fotografií Skutečný dárek a navíc dostanete při koupi certifikátu na místědruhé kafe zdarma! Vedle toho je možno nakoupit dárek za stejné ceny jako na e-shopu ve 14 prodejnách Albi.

Někteří dárci nakupují ve velkém. „Letos jsme prodali kolem 3 000 koz a k tomu tři samostatná kozí stáda po 18 tisících korunách,“ říká Tomáš Vyhnálek. Finanční poradce Tomáš Ullrych u v charitativních e-shopu nakoupil dárky za více než padesát tisíc. Důvod? „Pokud chce Člověk dostávat, musí nejdřív dávat. Přispět těm, kdo to potřebují považuji za přirozené a ta částka není tak veliká,“ vysvětluje Tomáš Ullrych. Jaroslava Glazerová, která v e-shopu ročně nakoupí pomoc za několik tisíc korun, to bere tak, že není samozřejmost pokud se jí daří dobře. „Je to spíš důvod, proč podpořit někoho, kdo se tak dobře nemá,“ říká dárkyně Jaroslava Glazerová.

Podívejte se na předávání dárků v Kongu:

Jak funguje Skutečný dárek v praxi?

„Zvířata i materiál vždy nakupujeme v zemích, kde je rozdáváme, abychom se vyhnuli zbytečným nákladům na dopravu,“ popisuje fungování Skutečného dárku Tomáš Vyhnálek. „Nápady na dárky vycházely z potřeb misí. Záchody jsme si nevymysleli, odpovídají skutečným potřebám lidí a reálně jim pomáhají,“ říká Vyhnálek.

Nákupem záchodu přispějí dárci do programu „voda“ a za jejich dar bude koupen materiál na výstavbu jednoduché hygienické latríny. Pokud bude ale v dané chvíli prodáno více certifikátů než kolik bude potřeba záchodů, nakoupí Člověk v tísni například kanystry na vodu, vodní filtry nebo ruční pumpy.

Chcete vidět, že to má smysl? Podívejte se, jak se dárky rozdávaly vloni:

Kozy i další dárky se nakupují vždy na místě. Nejlépe v nejbližší chovné stanici, aby organizace snížila náklady na dopravu. FOTO: ČvT

Děti jsou V Angole, stejně jako kdekoli jinde v Africe i na jiném místě planety nejvděčnějším fototografickým objektem. ČvT v Angole podporuje několik základních škol a osvětové programy pro učitele a žáky. FOTO: ČvT

Zhruba sedmisethlavé stádo se letos shromáždilo v oblasti Miyo na jihu Etiopie, kde v několika po sobě následujících suchých rocích pomřela místním pastevcům všechna zvířata. Člověk v tísni a čeští dárci jim tak

pomohli restartovat jejich tradiční zdroj obživy. FOTO: ČvT

Každá rodina si odvedla desetihlavé stádečko - osm koz a dva kozly. FOTO: ČvT

Díky Skutečnému dárku mohl letos ČvT zlepšit podmínky ve čtrnácti školách na Haiti. Šest z nich získalo školní lavice, dalších šest nábytek pro učitele a 10 škol získalo i vybavení pro školní kantýny. 124 školních lavic pro haitské školy a další vybavení vyráběli místní truhláři, kteří díky tomu získali práci. FOTO: ČvT

V Kambodži letos ČvT podpořil 165 nejchudších rodin v chovu drůbeže. FOTO: Tereza Hronová

V Demokratické republice Kongo ČvT zrekonstruoval několik škol. Na vybavení lavicemi přispěli dárci Skutečného dárku. FOTO: Lucie Pařízková

Mme Antoinette se svou rodinou a darovanou kozou ve vesnici Kitutu Demokratické republice Kongo. FOTO: Lucie Pařízková

FOTO: Člověk v tísni

