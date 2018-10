OBRAZEM: Vánoce se slavily po celé planetě. Jaké byly v Íránu nebo Číně?

Vánoce neslaví jen západní svět. Oslavy největšího křesťanského svátku probíhaly doslova po celé zeměkouli. Podívejte se na nevšední fotografie z celého světa. Připomenou vám, že jak různé Vánoce mohou být. Jsou rozmanité stejně jako nespočet světových kultur a etnik. Jsou jiné, ale zároveň stejné, co myslíte?

Írán: Vánoce v muslimském světě

Fotografie zachycuje íránské křesťany, jak se modlí při mši v katolickém kostele svaté Marie v Teheránu 24. prosince. Íránská ústava chrání nejen křesťany, ale také židy nebo stoupence zoroastrismu, mnohé náboženské skupiny ale stále pociťují rostoucí tlak ze strany islámského státu. V íránském parlamentu jsou dokonce vyhrazena místa židovským, křesťanským a zoroastriánským zákonodárcům a Íránská islámská republika uznává jiné církve a schvaluje například stavbu římsko-katolických nebo arménských ortodoxních kostelů stejně jako synagog a zoroastriánských svatyň.

Vánoce: svátky klidu, míru a masového zabíjení

Náboženské oslavy jsou povoleny, ale jakékoli aktivity náboženského charakteru jsou sporadicky monitorovány. Ale jakmile se s náboženstvím začne zaplétat politika, tolerance naráží na svoji mez.

Většina obyvatel Íránu je muslimského vyznání, 90 % Íránců se hlásí k šíitské větvi islámu, 8 % k sunnitské větvi. Zbylá dvě procenta tvoří vyznavači nemuslimských náboženství: Bahá'í, mandaeismu, hinduismu, jazídismu, jarsánismu, zoroastrismu, judaismu a křesťanství.

Čína: Jako na Západě

Snímek zachycuje mladý pár pózující před obchodním domem - symbolem novodobých Vánoc - v čínském městě Hefei. V Číně slaví Vánoce v západním stylu zejména mladá generace. Neinspirují se náboženským obsahem, ale převzali především rodinný charakter svátku. Především setkávání rodin a odpočinek z hektických pracovních dní charakterizuje čínské pojetí Vánoc. Mnohá čínská města mají bohatě vyzdobené ulice a obchody - dominují Santa Klausové, vánoční stromky a zvonečky

Čínský stát Vánoce oficiálně neuznává ( 25. ani 26. prosinec nejsou volnými dny) a křesťané slaví příchod Ježíše Krista v soukromí. Křesťanství za vlády Mao Ce-tunga bylo tabu, dnes je však toto náboženství víceméně tolerováno (ale stále monitorováno) - a věřících docela rychle přibývá.

Kuba: Zakázané ovoce

Na snímku jsou zachyceni věřící - děti a dospělí představující Tři krále. Oslavy se konaly v Havanské katedrále 24. prosince.

Kuba je katolickou zemí s významným vlivem afrokubánské Santérie (tj. náboženství, které propojuje katolicismus s kulty západoafrického etnika Yoruba). Po revoluci na konci 50. let náboženský život na Kubě utichl (spíše byl utišen). 80 % katolických a protestantských kněží následně zemi opustilo - většinou jejich cesty směřovaly do Spojených států. Věřící byli pronásledování a v roce 1962 byla Kuba oficiálně prohlášena ateistickým státem. Od roku 1969 Kubánci nesměli slavit Vánoce. Zákaz platil až do konce 90. let, kdy zemi navštívil papež Jan Pavel II.

Exkluzivně pro NG: Skutečně se Kuba preměňuje?

Kuba je nábožensky pestrá země. Převládající katolictví doplňuje Santérie, protestantské církve, židé a v hlavním městě i buddhisté.

Irák: Nešťastné soužití

Chaldejský kněží Louis al-Shabi promlouvá k věřícím během vánoční mše v Bagdádu v úterý 25. prosince. Křesťanští věřící se na vánoční mše shromažďovali za přísných bezpečnostních podmínek. Přesný počet křesťanských věřících, kteří v Iráku zůstali, je neznámý. Jediné, co lze s jistotou říci, je výrazný pokles jejich počtu - před americkou invazí jich v této zemi žilo více než 1,4 milionů. Předpokládá se, že jich nyní v Iráku žije 400 až 600 000.

V muslimské zemi se ke křesťanství a ostatním náboženstvím hlásí asi 3 % obyvatel. Mezi křesťanské církve v Iráku patří právě chaldejská katolická církev, ale také syrská pravoslavná církev a asyrská východní církev. V Iráku žijí křesťané zhruba 2 000 let.

Gruzie: Stromečky jako žádné jiné

Na fotografii vidítetzv. chichilaki - tradiční gruzínské vánoční stromky vyráběné z lísky. Gruzínci věří, že strom připomíná vousy svatého Basila, uctívaného ortodoxními křesťany z bývalého Sovětského svazu. Většina obyvatel jsou pravoslavnými křesťany, najdete tu ale také muslimskou menšinu a v hoských oblastech také džvarismus, původní místní náboženství.

Bangladéš: Jehla v kupce sena

Bangladéšské věřící se modlily během katolické mše v bangladéšské Dháce. Bangladéšané jsou z 87 % muslimové. Je tu ale také velká menšina hinduistů (asi 12 % obyvatelstva). Křesťané jsou spolu s jinými náboženstvími zastoupeni méně než 1 %.

Pákistán: David proti Goliášovi

Křesťanská mše pod širým nebem se konala v Islámábádu v Pákistánu 25. prosince. V Islámské republice Pákistán, jak už její název napovídá, převažuje muslimské obyvatelstvo. Jiné náboženství vyznávají pouhá 2 % obyvatel. Soužití křesťanů a muslimů je v této zemi problematické. Náboženští fanatici na obou stranách o sobě stále dávají vědět a ve sporech výjimkou nejsou ani mrtví.

FOTO: ČTK (úvodní foto: Vánoce v Číně)

