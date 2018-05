Odolat, či neodolat pokušení?

V roce 1972 uskutečnili psychologové Walter Mischel a Ebbe Ebbesen na univerzitě ve Stanfordu experiment se skupinou dětí ve věku okolo 4 let. Dítě vždy posadili do místnosti a dali před něj bonbón marshmallow. Výzkumník řekl, že se za chvilku vrátí, a pokud dítě do té doby bonbón nesní, dostane za odměnu bonbóny dva.

Marshmallow je cukrovinka sestávající z cukru, kukuřičného sirupu, vody, želatiny, většinou i z vajec, zjemněná v horké vodě, dextrozou a s přidanou příchutí, většinou i potravinářskými barvivy, přeměněná do houbovité konzistence a vytvarovaná do formy typicky menšího válečku.

Dvě třetiny dětí nevydržely čekat a bonbón snědly. Vidina budoucí odměny pro ně nebyla tak silná, aby se ovládly a odolaly pokušení. O těchto dětech můžeme říci, že byly více zaměřené na přítomnost. Jedna třetina vydržela a dostala bonbóny dva. Tyto děti byly více zaměřeny na vidinu budoucího uspokojení, byly tedy více orientované na budoucnost.

Walter Mischel se na stejné děti podíval po 16 letech, v době, kdy jim bylo 20 let, a zjistil, že děti „orientované na budoucnost“, které byly schopny ve 4 letech odolat pokušení, na tom jsou výrazně lépe než jejich vrstevníci, kteří to nedokázali. Tyto děti:

byly výrazně spokojenější

měly lepší vztahy se svou rodinou a okolím

méně trpěly obezitou

měly menší výskyt závislostí na drogách, alkoholu a kouření

měly lepší výsledky v SAT testech - americké obdobě testů studijních předpokladů pro přijetí na vysoké školy

Další experimenty prokázaly, že schopnost odolat pokušení je pro dobré studijní výsledky důležitější než hodnota IQ.

Schopnost odolat pokušení a počkat na „extra marshmallow“ tedy výrazně ovlivňuje naše šance na budoucí úspěch. Jak však tuto schopnost u člověka vypěstovat?

Sněz víc marshmallow, ale hlavně na to nemysli!

Vysoká orientace na přítomnost je jednou z příčin prokrastinace. Zůstat ležet v posteli a koukat na seriály? Nebo jít dělat nějakou přínosnou činnost, ze které budu mít později užitek? Je libo jeden marshmallow hned, nebo dva potom?

Problémem dnešní doby je, že jsme stále více orientováni na přítomnost. Svět se zrychlil a zjednodušil prakticky ve všech oblastech, od komunikace až po nakupování. Lidé dnes často nemusejí plánovat, pokud si něco chtějí koupit nebo něčeho dosáhnout. Tím se snižuje naše schopnost „orientace na budoucnost“, která je pro odolávání pokušení klíčová.

Klasický vzorec – nejprve práce a pak odměna – už nefunguje. Všechno si můžeme dopřát hned. Pokud nás něco nebaví, můžeme si přepnout kanál. Otevřít jinou stránku na webu. Pustit další díl seriálu. Pokud na něco nemáme, můžeme si půjčit. Sníme marshmallow a ještě si dáme dva další. Je to forma zpětnovazebné smyčky – bludného kruhu. Nedokážu odolat pokušení – sním marshmallow hned – tím si snížím orientaci na budoucnost a zvýším na přítomnost – kvůli tomu později nedokážu odolat dalšímu pokušení…

Jak z toho ven?

Odstraňte ze svého okolí věci, které vás pokoušejí. Výzkumy prokázaly, že schopnost odolávat pokušení se během dne vyčerpává. Zjednodušte si vaše prostředí tak, aby vás nic nerozptylovalo. Smažte seriály a počítačové hry z disku. Vypněte během práce připojení k internetu. Umožněte vašemu mozku, aby se soustředil jen na to, na čem vám opravdu záleží.

Zvyšte svojí orientaci na budoucnost. Plánujte. Myslete dopředu. Zapojení vlastní mysli a fantazie posiluje kognitivní schopnosti a pomáhá odpoutat pozornost od věcí, které nás pokoušejí.

Začněte se ovládat. U mnoha lidí je schopnost odolávat pokušení už natolik oslabená, že si nejsou schopni odepřít prakticky nic. Schopnost sebeovládání se však dá trénovat. Je třeba začít malými kroky. Pokaždé, když si odpustíte něco, co by vás jenom uspokojilo a nedalo vám nic do budoucna, zvítězila vaše racionální stránka nad vaším jednoduchým, pudovým já. Myslete na to a važte si toho. Dosáhnout sebeovládání je jedna z nejtěžších věcí vůbec.

Závěr

Schopnost ovládnout se a odolat pokušení je pro náš život klíčová. Už u malých dětí předurčuje, jak se jim bude v životě dařit. Vychází z toho, jak je člověk orientovaný na přítomnost a jak na budoucnost. Dnešní doba nás nutí k větší orientaci na přítomnost. Orientace na budoucnost se ale dá vědomě systematicky budovat a tím lze posílit schopnost odolávat pokušení.

Autor: Petr Dombek / GrowJOB institute