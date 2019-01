Odvážný plán na obnovu Azurového okna

Vápencová skalní brána, která se objevila i v kultovním seriálu Hra o trůny, nezvládla silnou bouři a zřítila se. „S hlasitým burácením se doslova zhroutila do vody," popsal turista, který mohl jako jeden z posledních vidět Azurové okno v celé jeho kráse.

Už delší dobu se vědělo, že se pozoruhodný přírodní jev pomalu rozpadá. Potvrdila to geologická studie z roku 2013. V roce 2016 se vláda rozhodla zakázat procházky po mostě pod hrozbou pokuty ve výši 1500 Euro.

Nyní přichází ruský architekt Svetozar Andreev s myšlenkou, jak vdechnout místu nový život. Navrhuje vytvořit ocelový oblouk, který plně nahradí ikonický útvar. Svůj projekt pojmenoval Srdce Malty a ve vizualizaci ukázal, jak chce na ploše 5000 metrů čtverečních vytvořit výstavní prostor. Ten by měl pět pater, z nichž každé by přiblížilo 1000 let historie Malty.

Architekt v návrhu pracuje s nejnovějšími technologiemi a materiály, které jsou dostupné v architektuře a při stavbách lodí.

"Azurové okno už obnovit nelze, ale Srdce Malty má šanci jej svojí velikostí a myšlenkou zastoupit a stát se úctyhodnou památkou a symbolem propojení moderní architektury s přírodou a s bohatými dějinami středomořského ostrova," dodal architekt Svetozar Andreev.