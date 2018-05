Ovce jsou schopné z fotografií rozpoznat známé lidské tváře

Vědci z University of Cambridge věří, že jsou na dobré cestě lépe porozumět neurodegenerativním onemocněním lidského mozku, a to díky ovcím, u kterých výzkum prokázal, že mají podobné rozpoznávací schopnosti jako my lidé.

Vzhledem k velikosti jejich mozku a dlouhověkosti jsou ovce dobrým zvířecím modelem pro studium neurodegenerativních poruch, jako je Huntingtonova nemoc. Profimedia.cz