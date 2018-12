Paleo – zdravý životní styl, který zavedli neandrtálci

Paleo styl

Lidé, kteří dnes „paleo“ vyznávají, zrovna nevypadají, že by se nacházeli „sto let za opicemi“ Tento životní styl si často osvojují upravení a čistě oholení manageři, úředníci a bankéři žijící v moderních městských aglomeracích.

Jsme skvěle adaptování na svět, který ale dávno neexistuje.

„Paleo“ představuje zdravé spojení stravování „lovců a sběračů“ a „přirozeného fitness“.

Mamut na kopru

Když si Mach se Šebestovou kouzelným sluchátkem vyvolali z minulosti člověka neandrtálského, zajímalo je, zda jedl mamuty s brusinkama, nebo jen tak.

Pan Buml jim uvařil mamuta na kopru.

A právě maso, ryby, čerstvé ovoce a zelenina tvořily základ stravy „starší doby kamenné“ (paleolitu). Naopak obilí, mléčné výrobky, rýži či cukr si „pračlověk“ nemohl sebrat ani ulovit, protože se součástí jídelníčku staly až po příchodu zemědělství (neolitu). Současní příznivci „ paleo diety“ se tak snaží stravovat na základě surovin, které po milióny let používali „lovci a sběrači“ - a nikoliv „novodobí zemědělci“ po příchodu neolitické revoluce (cca 10.000 let př.nl.)

Paleo test

Zdravotní výhody paleo stravování podrobil několikaletému odbornému výzkumu Dr. Staffan Lindeberg, který se zabývá evolučními aspekty zdravého stravování. Realizoval ho na ostrově Kitava (Trobriandské ostrovy poblíž Nové Guineje), jehož současná populace – alespoň co se týče složení stravy - „zamrzla v době kamenné“.

Lindeberg zde kupříkladu zjistil, že u 2300 Kitavanů (z nichž 6 % tvořili obyvatelé ve věku 60 - 95 let) se téměř nevyskytují případy náhlé smrti v důsledku srdečního selhání ani případy bolesti na hrudi typické pro srdeční infarkty. Stejně tak nezaznamenal případy stařecké demence či slabé paměti a zdravotní příznaky tzv. „civilizačních chorob“.

Buml ve fitku

Nechci být špatným prorokem, ale pana Bumla by Mach s Šebestovou do fitness asi nedostali. On to v podstatě ani nepotřeboval: neandrtálci vynikali velkou fyzickou silou i vytrvalostí.

Posilovali přirozenými pohyby, jako byl běh, lov, přenášení zátěží,či využíváním vlastní tělesné váhy. A právě tyto pohyby v modernějším střihu tvoří základ tzv. „cross-fit“ cvičení, které často bývá doplňkem stravování a la „paleo dieta“. Cílem životního stylu paleo tak není nic jiného, nežli u moderního člověka komplexně zvýšit fitness, energii, odolnost proti stresu i civilizačním nemocem.

Jedna z evolučně-psychologických teorií totiž říká, jsme v jádru "lidmi doby kamenné jedoucími v dálničním pruhu". Podle této hypotézy náš mozek "adaptačně zamrzl“ před příchodem zemědělství a kulturní revoluci. Jsme tak dobře adaptováni na svět, který již však dávno neexistuje…A tak se znovu učíme od našich předchůdců, na jejichž kostech jsme postavili náš moderní svět…

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: