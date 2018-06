Paprsky ve vesmíru jsou přesné jako hodinky. Něco je ale občas ruší. Nikdo ale neví co

Pokud bychom sháněli co nejpřesnější vesmírné hodinky, stálo by za to sehnat si nějaký blízký pulzar. Jejich rychlá rotace a silně kolimované paprsky z nich totiž dělají dokonalé vesmírné majáky. Sem tam se ale stane, že jejich pravidelnost něco naruší. Pak je skutečným oříškem přijít na to co.