Pes je ze všech nejchytřejší! Analýza 300 studií nadšení krotí

Nedávný výzkum sice zjistil, že pokud jde o hustotu neuronů, psi jednoznačně vedou nad kočkami. Ale nyní přicházejí psychologové z univerzity v Canterbury, kteří upozorňují, že hustota neuronů příliš nesouvisí s úrovní inteligence.

Rozhodli se provést metaanalýzu (typ vědeckého výstupu používaný například v biomedicíně, který je založen na statistické kombinaci výsledků dříve publikovaných výsledků) více než 300 studií o zvířecí inteligenci a zkoumali důvody, které vedly k závěrům, že psi jsou chytřejší než vlci, kočky, šimpanzi, holubi, koně či delfíni.



"Během naší práce se nám zdálo, že mnoho studií v oblasti výzkumu poznávání psů se spíše snaží dokázat, jak chytří psi jsou," řekl psycholog Stephen Lea.

Nejčastěji jsou psi srovnáváni s šimpanzi, a vždy tento „souboj“ z nějakého jasně podloženého důvodu vyhrají. Psycholog však upozorňuje: „Pokud jsme se zaměřili na zvířata, která jsou se psi na podobné úrovni, v mnoha úkolech si vedli přinejmenším stejně dobře jako tolik oblíbení chlupatí mazlíčci.“



Tým se při zkoumání studií zaměřil na pět klíčových oblastí:

senzorické poznávání fyzické poznávání prostorové poznávání sociální poznávání sebevědomí

V těchto oblastech byli psi porovnáni se třemi skupinami, do kterých sami patří: masožravci, domestikovaná zvířata a sociální druh lovců.



Ukázalo se, že pro některé vybrané aspekty nebyly nalezeny relevantní srovnávací studie. Například neexistují testy pro čichové schopnosti u jiných masožravců nebo sociálních druhů lovců. Ale zjistilo se, že jiní masožravci a domestikovaná zvířata, jako jsou například kočky, dosahují podobné úrovně schopností jako psi.

Tam, kde šlo dohledat srovnatelné testy, se ukázalo, že psi nejsou zázračně chytří, jak se často tvrdí. "Vezmeme-li v úvahu všechny tři skupiny – domácí zvířata, sociální druh lovců a masožravci - schopnosti psů se nejeví jako zázračně výjimečně," uvedla psycholožka Britta Osthaus z univerzity v Canterbury.



Podle odborníků mají mimořádné schopnosti psů velkou souvislost s tím, kolik času jim na rozdíl od ostatních zvířat jejich druhu věnujeme. Neznamená to, že by byli hloupí. Ale rozhodně je nelze řadit do skupiny s delfíny a šimpanze, kteří patří mezi nejinteligentnější zvířata na zemi.

A co se týká srovnání „věčných rivalů“ – kočka a pes? Kočky jsou podle výsledků metaanalýzy chytřejší. Britští odborníci upozorňují na článek publikovaný v roce 2013, který popisuje, že kočka dobře ví, když ji voláte; ale rozhoduje se, zda vás bude ignorovat, pokud ji víc zajímá to, čím se právě zabývá, než co ji nabízíte.



Z rakouské studie, která zkoumala chování vlků a psů, zase vyšlo najevo, že vlci, kteří se musejí při lovu více spolehnout na svoje schopnosti, jsou při hledání potravy mnohem trpělivější než psi. Zároveň ale umí stejně jako psi pochopit, co po nich lidé chtějí.



I přes závěry metaanalýzy psychologové dodávají, že pes možná není nejinteligentnější zvíře ze všech, zato je však absolutní specialista v navázání citového pouta s lidmi.