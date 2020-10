Pět neočekávaných důvodů, navštívit Kazachstán

Vlast tulipánů – Kazachstán

V období od dubna do května nekonečná pole a podhůří oblasti Zhambyl, Turkestán a Almaty blikají šarlatově oranžově žlutými květy. Navíc můžete uvažovat o této kráse, pohybující se z jihu ze Shymkentu do Almaty po meziměstských dálnicích. Existují však také těžko dostupná místa, kde vás mohou při hledání vzácných exemplářů doprovázet zkušení průvodci. Například takové druhy tulipánů jako Dasistemon Tarda a tulipán varifolia rostou v horách a na samém horním okraji života, na alpských trávnících. A endemický tulipán Kaufman roste v zelených pasecích západního Tien Shan mezi jalovcovými lesy. Sbírání tulipánů v naší zemi je není možné, ale můžete nekonečně obdivovat mimořádné a voňavé zastoupení přírody!

Otrar je nejlepší místo pro selfie

Mnoho poutníků a turistů zná a se zájmem navštíví město Turkestán, kde se nachází jedna z nejmajestátnějších středověkých budov - mauzoleum Khoja Ahmed Yasavi. Ale pro mnohé bude také překvapením, že velmi blízko Turkestánu, na cestě k němu, pokud půjedete ze Shymkentu, můžete objevit naprosto úžasné místo - starobylou osadu Otrar.

Dodnes Otrar studují vědci a archeologové. Dnes je většina budov starověkého města obnovena a konzervována. Toto je jedno z mála historických míst v zemi, kde se můžete doslova projít starobylými ulicemi osady a podle toho si pořídit velkolepé focení a selfie.

Zdroj: Redakce

Pro seznámení se s tímto objektem je vhodné se předem připravit - přečíst si informace na internetu, podívat se na film „Smrt Otrara“, nebo si objednat exkurzi na místě s profesionálním průvodcem.

Černý pláž Alakola

Pokud jste již zvyklí na zlaté písečné pláže, pak je čas seznámit se s pobřežím černých kamínkových kamenů! Jezero Alakol na jihovýchodě Kazachstánu má nejen neobvyklé pobřeží, ale také léčivé vlastnosti. Černá pláž láká lidi s nachlazením a kožními chorobami, nervovými poruchami a všemi, kteří rádi meditují v přírodě. Co mohu říci, když zde i kosmonauti po svých letech absolvují rehabilitační kurzy! Na těchto místech byla kvůli ochraně vzácných ptáků vytvořena přírodní rezervace Alakol a ve vodách jezera žije slavný stříbrný okoun.

Pokud přijedete k jezeru začátkem května, můžete se připojit k pozorovatelům ptáků, kteří přicházejí na festival « Křídla Alakola ». Tato událost přitahuje nejen pozorovatele ptáků k křemíkovým břehům, ale také novináře, lidi tvůrčích profesí, praktiky jógy a hudebníky.

Takto začíná sezóna na Alakolu. Dále - léto, čas slunce, koupání, vodní zábava a na podzim, první zářijový víkend, další festival - « Okunkol », kde amatérští rybáři chytí slavnou stříbrnou okounku jezera.

První a největší kosmodrom na světě

Možná vás překvapí, že první a největší kosmodrom na světě « Bajkonur » se nachází v oblasti Kyzylorda v republice Kazachstán.

Do roku 2050 je kosmodrom pronajatý Ruskou federací, ale legálně patří do Kazachstánu s veškerou infrastrukturou, a proto vám kazašské cestovní kanceláře mohou zorganizovat prohlídku raket a satelitů. Není zajímavé navštívit místo, odkud se uskutečnil první let do vesmíru? Ano, ponoření do atmosféry vesmírného města stojí za to být tam!

Kazachstán na chuť

A samozřejmě nelze ignorovat gastronomické pochoutky kazašské kuchyně. Pro mnohé mohou být nečekaně příjemné na chuť a naplněné novými informacemi o tom, co jíme. A Kazaši mají zdravé jídlo, přírodní produkty, spoustu mléčných výrobků.

Zdroj: Redakce

Dnes se v zemi rychle rozvíjí gastronomický cestovní ruch. A nikde jinde na světě nenajdete tak rozmanitou národní kuchyni a nejrůznější chuťové preference. To je způsobeno skutečností, že na území Kazachstánu žijí lidé více než 135 národností. Ale hlavním „vrcholem“ bude vždy kazašská kuchyně vycházející z tradic kočovníků Velké stepi. Lahodné, zdravé a chytré jídlo nomádů se stává velmi populární mezi hosty země a turisty.

Taková slavná kazašská jídla jako beshbarmak, bauyrsaki, kazy, irimshik můžete ochutnat v mnoha městských kavárnách a restauracích. Ale mnohem zajímavější bude ochutnat národní kuchyni v etnoaulech. Zde vás speciálně pozvaní odborníci na recepty restaurované etnografy nejen pohostí lahodnými kazašskými pokrmy na rozdíl od jiných kazašských pokrmů na světě, ale také předvedou, jak jsou připraveny, vyprávějí legendy a nejpozoruhodnější příběhy o nich.

Vítejte v krásném a pohostinném Kazachstánu, moderní zemi, která si zachovala své dávné tradice!