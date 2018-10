Pivaři, pozor! Změna klimatu se dotkne i vás

Přichází výsledky studie z University Nortwich ve východní Anglii, která našla spojení mezi extrémním počasím a množstvím piva, které vypijeme.

Vědci si položili otázku: „Co se stane s pivním průmyslem ve chvíli, kdy dorazí velká vlna sucha a tepla, kterou odborníci v následujících letech předpovídají?“

Podle výzkumu by tyto extrémní podmínky mohly vyvolat až 16% pokles globální spotřeby piva, což odpovídá 29 miliardám litrům (pro představu jde o celkové množství piva spotřebovaného ročně v USA).

Problém není na straně poptávky, ale ze strany nabídky. V případě globálního oteplení by zemědělci měli potíže s produkcí ječmene, tedy hlavní složku při výrobě piva. A to je nejen špatná zpráva pro světový trh, ale především pro samotné spotřebitele, protože problémy by se okamžitě odrazily na ceně.

Nejvíce by změnu pocítili v Číně, což je světově největší producent a zároveň spotřebitel tekutého chleba. Pokud by zítra odstartovalo extrémní teplo nebo sucho, země by pocítila sníženou spotřebu asi o 10 % (= více než 12 miliard plechovek piva).

Studie britských vědců předpokládá, že nejvíce by se nárůst cen dotkl bohatých zemí, které pivo milují, jako je například Irsko.

Podle jednoho z autorů studie Dabo Guana by změna klimatu mohla vyvolat novou vlnu ve vnímání piva, které by se mohlo stát luxusním zbožím, naprosto nedostupným pro dělnickou třídu.

"Studií rozhodně nechceme lidi motivovat k častějšímu pití piva, dokud na něj mají. To, co říkáme, je, že pokud si chtějí i v budoucnu otevřít plechovku při sledování fotbalu, je potřeba začít brát změnu klimatu vážně," upozorňuje Guan.