Po nás opak potopy

Řadu dnes velmi vyspělých zemí, včetně Spojených států a také České republiky, postihne během přibližně třiceti let velmi suché klima. Tvrdí to alespoň nová projekce amerického Národního centra pro atmosférický výzkum (NCAR).

Autor studie Aiguo Dai tvrdí, že ze spojení 22 klimatických modelů vyplývá, že během přibližně jedné generace zavládne v oblasti mírného pásma na severní polokouli velmi suché klima. V podstatě se nejsušší oblasti podle nového modelu kryjí s někdejší římskou říší a přilehlými oblastmi na starém kontinentě a také se středem Spojených států, včetně jeho pobřeží, a také severem Jižní Ameriky včetně většiny Brazílie s amazonským pralesem. Poměrně vysušený má být i Západ a Jih Afriky, Blízký a Střední východ a také Jihovýchodní Asie (mimo Indii) a také Austrálie.

Vlhčí naopak má být jih Sahary, Skandinávie, Sibiř, Východ Afriky a Sever Severní Ameriky.

Má jít o výsledek působení skleníkových plynů a posilování globálního oteplování. Přitom globální oteplování není tak jednoznačně potvrzeným jevem, jak se snaží většina klimatologů a s nimi spojené lobby dokázat. Řada respektovaných odborníků z různých oborů přitom považuje globální oteplování v lepším případě za bublinu, v horším za největší lež.

"Čelíme možnosti rozšíření suchého podnebí v příštích desetiletích," tvrdí Dai a dodává: "Pokud se tyto prognózy byť jen částečně naplní, budou důsledky pro společnosti na celém světě nesmírné."

Problémem této studie je mimo jiné i to, že zatím neměla dostatečnou oponenturu. Navíc modelování globálního klimatu v takovém rozsahu bylo dosud značně nespolehlivé. Jiné, podobně kategorické studie, předpovídaly naopak například Střední Evropě mnohem vlhčí a chladnější podnebí než dnes, vzhledem k oslabení golfského proudění. V článcích, které o studii zatím informovaly, chybí nějaké přesnější údaje, kromě toho, že většině vyspělého světa chybí přinejmenším stupeň stupeň -4 - tedy extrémní sucho - a v mnoha případech to má být mnohem horší. Například Středomoří se má dostat na -15 až -20. Vlastně bude takové sucho, že na to nebudou stačit současné škály.

Dai nyní tvrdí, že zvýšená teplota dostane do ovzduší větší množství vodních par. Ovšem schopnost předpovídat, jak se změní cirkulace v globálním měřítku je už těžké modelovat. Kde se pak vytvoří srážkové systémy, nakolik se třeba zvýší oblačnost a změní teplotní poměry?

Věřit takové studii při vědomí, že předpovědi počasí se jsou jen přibližně přesné na tři dny dopředu a řadu významných globálních jevů nejsou vědci předpovědět vůbec, by bylo mírně řečeno lehkomyslné. Dai navíc vychází z modelů Mezivládního panelu pro klimatickou změnu při OSN (IPCC), který loni utrpěl řadu šrámů, když se ukázalo, že vydával za vědecké fakty smyšlené nebo přefouknuté studie o tání v Himálaji, nebo naletěl Světovému fondu na ochranu přírody v přehnaných prognózách vývoje klimatu.

Lidská civilizace docela jistě ovlivňuje klima, ovšem do jaké míry, a zda je hlavním hybatelem dynamických procesů, se spíše než předmětem věcné diskuze stalo věcí víry. Proti sobě stojí nesmiřitelné tábory, které si už snad ani nenaslouchají a snaží se jen přitáhnout co největší počet věřících. Tato studie se mi zdá takovým věroučným příspěvkem klimatického dogmatismu.

