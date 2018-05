Po švýcarsku nazdobené krávy scházejí z Bertramky

"Les armaillis de Colombettes du bon matin se sont levés…" zpívají pasáci krav "armaillis" ve světle modrých bíle pruhovaných košilích s drobnými kvítky. Jejich hlasy duní z kopců jako zvony, až vám v posvátné úctě naskakuje husí kůže. Písnička vypráví o probuzení v horách, vycházejícím slunci a perné každodenní robotě chlapů, kteří od jara do podzimu vyrábějí na salaších vysoko v Alpách sýr z kravského mléka. Jejich jódlování se nese stráněmi, po nichž scházejí krávy jedna za druhou. Vypadá to, jako by průvod obrovských stád, jejichž královny mají rohy ověnčené květinami, neměl konce.

Zítra odpoledne od 13 do 16 hodin zažijete atmosféru těchto slavností i v parku na Bertramce na pražském Smíchově, kde proběhne 5. ročník tradiční horské slavnosti Alpabzug. Uvidíte tradičně vyzdobené krávy, folklórní skupinu z Nendaz, záchranářského bernardýna Barušku, ochutnáte mnohé švýcarské speciality a vyzkoušíte si, jak se vyrábí pravý alpský sýr Doris Windlin. To vše s bohatým programem pro děti a soutěží o švýcarské ceny.

Více na: http://mojesvycarsko.com/clanek/913-alpabzug-2014-v-sobotu-4-10-2014

Dana Emingerová