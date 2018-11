Pohled na velké poprsí je léčivý, tvrdí vymyšlená vědecká zpráva

"Pouhých deset minut pozorování vyvinuté ženy je odpovídající 30 minutám aerobiku," tvrdí hlavní autorka studie, doktorka Karen Weatherbyová. Ačkoli taková studie nepůsobí příliš důvěryhodně a vyvolává otazníky, zda nebyla placena třeba časopisem Playboy, britský server DailyRecords informuje, že výzkum trval pět let.

Sledovaní muži, kteří pozorovali mohutná poprsí denně, vykazovali celkově během klidu nižší krevní tlak i tepovou frekvenci. S tím souvisí podle Weatherbyové i snížené riziko srdečních chorob.

"Sexuální vzrušení vyvolává bušení srdce a zlepšuje krevní oběh. Není pochyb, že díky tomu celkově snižuje krevní tlak a pohled na prsa dělá muže zdravějšími," vysvětluje Weatherbyová.

Ovšem není to zřejmě univerzální metoda. Pomáhá především starším ročníků se sníženou sexuální aktivitou a také záleží na velikosti, tentokrát u žen.

Základní doporučení zní, že muži starší 40 let by měli trávit denně alespoň deset minut obdivováním prsou velikosti D a větší. Terapii si však každý musí dávkovat obezřetně, protože ne každá léčitelka musí souhlasit, na předpis se to předepsat nedá a pojišťovna také případné náklady neproplatí.