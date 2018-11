Pop-vědecký festival AFO se ponoří do světa videoher

Letošnímu 48. ročníku, který probíhá od úterý 16. do neděle 21. dubna 2013, dominuje 8 intenzivních programových bloků čítajících více než 100 filmových projekcí, na festival se navíc chystá 160 českých i zahraničních hostů. Tradiční Cenu AFO za přínos popularizaci vědy letos obdrží jak progresivní populárně-vědecká televizní série Horizon z dílny BBC, tak renomovaná Americká asociace pro matematiku. První ocenění přijede osobně převzít hlavní dramaturg série Aidan Laverty, druhou prezident asociace Paul Zorn.

Videohry, které vám změní život od základu

AFO se v rámci svého programového bloku Fenomén - videohry obrátí přímo ke konkrétním osudům lidí, jimž do života zásadním způsobem vstoupily počítačové hry. Snímek Indie Game: The Movie se například detailněji zaměří na motivace těch, kteří se zcela na vlastní pěst, bez sebemenšího zapojení velkých komerčních společností, pustili do vývoje vlastních herních počinů a nakonec se dočkali úspěchu.

Snímek Tetris: Srdečné pozdravy z Ruska se zase naopak vrátí v čase zpátky, konkrétně do symbolického roku 1984. Ruský počítačový inženýr Alexej Pažitnov totiž tehdy přímo na moskevské akademii věd tak často hrával stolní hru pentomino, až pod jejím vlivem vytvořil jednu z vůbec nejslavnějších videoher všech dob.

Světová premiéra očekávaného Vpichu

Jednou z hostek letošního ročníku festivalu bude i australská dokumentaristka Sonya Pemberton, jež v roce 2012 získala se svým snímkem Immortal cenu Emmy za „Outstanding Science and Technology Programming“. Na letošním AFO pak ve světové premiéře uvede svůj zbrusu nový dokument Vpich – láska, strach a vakcíny (v orig. Jabbed), jehož oficiální premiéra je v Austrálii očekávána až letos v květnu.

Dle prvních ohlasů je film výjimečný nejenom díky své formální stránce, ale především kvůli nevídaně komplexnímu přístupu k tak složité problematice, jakou očkování bezesporu je. Režisérka Pembertonová se v něm se svou typickou vervou snaží odpovědět na zásadní palčivou otázku - z jakých iracionálních důvodů je očkování ostře odmítáno a jak moc drtivé dopady to následně způsobuje?

