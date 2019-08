Poznejte 23 nejúžasnějších knihoven světa

Říká se, že četba knih se podobá snění. Celé hodiny bez přestání upínáte zrak do záznamů na listech papíru a oddáváte se živým představám. Milovníci knih jsou proto podivné společenství. Tráví celé hodiny sami, přitom unikají z tohoto světa a noří se do jiného. Rozmanitost jejich světů je stejně bezmezná jako lidské vědění. Je těžké si představit, že by cokoli samo o sobě mohlo svést tyto osamocené duše dohromady – dokud nepomyslíte na knihovny.

Snad žádná instituce v lidské společnosti neslibuje tolik jako knihovny. Dávným mnichům byly pokladnicemi posvátného vědění, raným vědcům umožňovaly technický pokrok a nabízely léčebné postupy. Vznik moderních veřejných knihoven přináší občanské společnosti největší příslib – že lidé si budou přát číst, vzdělávat se a činorodě rozšiřovat své obzory.

Ovšemže, občanská společnost je často ohrožená, a proto jsou ohrožené i knihovny. Jako pokladnice teologie a kultury se knihovny v celém průběhu dějin ocitaly pod palbou – někdy i doslova. Pustošily je války a požáry, nejvýznačnějším příkladem je knihovna v Alexandrii, ale postiženy byly i méně známé jako knihovna Strahovského kláštera v Praze, kterou zničil požár, a potom po staletí trpěla vinou dobyvačných armád.

Knihovny ovšem nejsou vždy tak extrémně ohrožené. Hlavní starostí je pro ně každodenní problém ochrany historických památek před zhoubným působením času, či dokonce jen před škůdci, lidskými i zvířecími. Neapolská Biblioteca Girolamini se v roce 2012 stala obětí zločineckého gangu, který soustavně plenil její fondy, knihovníci a bibliofilové z celého světa však dokázali pozoruhodným způsobem získat převážnou většinu ukradených knih zpět.

Knihovníci, jejichž úkolem je chránit naše kulturní dědictví, jsou neopěvovaní hrdinové v první linii obrany. V Portugalsku však shledali, že mají neobvyklého spojence – netopýry. Kolonie netopýrů důmyslně drží v šachu knihmilovný hmyz třeba v Biblioteca Joanina v Coimbře a Biblioteca Municipal v Mafře.

Úctu a údiv však často vzbuzují knihovny samy, nehledě k neoddiskutovatelné hodnotě knih. Nejlépe je to patrné na jejich architektuře. Stavbou knihoven byli pověřováni někteří z největších architektů v dějinách, od Bibliothèque Sainte-Geneviève, kterou projektoval Henri Labrouste a která je předzvěstí moderních knihoven, až po Seattle Public Library, současný zázrak od architekta Rema Koolhaase.

Fotografie nabízejí bližší pohled na některé z nejpozoruhodnějších a nejkrásnějších knihoven na světě. Tyto divy – jako je Knihovna svatého Jimrama proslulá v raném středověku produkcí knih, nebo soukromé sbírky bývalých šlechticů, nyní přístupné veřejnosti – vás mohou podnítit, abyste i sami zkoumali nové světy.

Text: Melissa Meskuová je spisovatelka a vydavatelka sídlící v New Yorku. Můžete ji sledovat na Twitteru, účet @melissamesku.