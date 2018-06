Přelom, nebo podvod? VIDEO muže, který létá silou svých paží

Holandský inženýr Jarno Smeets vyrobil létající stroj poháněný tím, že člověk mává křídly. Je to tedy ještě „přirozenější“ způsob letu než slavné létající kolo Jana Tleskače. Ale hned se nabízí otázka – není to celé podvod?

Podívejte se nejprve na video:

Došlo k tomu v Haagu, v tamním městském parku. Mladý vynálezce vzlétl na oblohu poté, co se krátce rozběhl a několikrát zamával křídly. Uletěl víc než 300 metrů a pak se snesl k zemi. Na pohled to vypadá jako podvod.

Zajímá nás váš názor. Je pro vás video věrohodné? Hlasujte v anketě, nebo nám napište do diskuze!

Ale Holanďan tvrdí, že je vše zdokumentované a podložené vědeckou teorií i praxí. Použil pohybové senzory z videoherního ovladače Nintendo Wii. Ty údajně přenášejí jeho pohyby na malé elektromotory Turnigy, které křídlům dávají dostatečnou sílu.

Kde je pravda?

Smeets na svém webu vysvětluje, co ho k pokusu vedlo: „Už když jsem byl kluk, byl jsem inspirován jmény jako Otto Lilienthal nebo Leonardo da Vinci.“ Nad návrhem a výrobou křídel strávil jen pouhý půlrok, s designem i řešením problémů mu radila komunita fanoušků, která se shromáždila kolem jeho webových stránek. Pokud vás zajímají technické podrobnosti, najdete je v tiskové zprávě.

Nedůvěra k jeho pokusu je však mnohem větší než důvěra v technologický přelom. Kritici namítají, že jediná videa pocházejí přímo od Smeetse, k pokusu si nepozval nikoho nezávislého. Už jen to je velmi podezřelé. S důležitějšími námitkami přišli letečtí konstruktéři a experti na aerodynamiku: V internetových diskuzích vyjadřují jasné přesvědčení, že tento stroj nemá dostatečnou sílu, aby se odlepil od země, ani aerodynamiku, aby letěl.

My zatím zachováme odstup – i když se nám zdá nejpravděpodobnější verze, že jde o jedno z oblíbených „virálních videí“, u něhož se během několika dní ukáže, že jeho hlavním smyslem je propagovat nějakou značku nebo produkt. Pokud je to pravda, musí se ocenit, že je to velmi podařená manipulace…

Co nejdříve vám přineseme další podrobnosti i názory expertů.

