Příběhy z Ukrajiny

Aktuální situace na Ukrajině zasáhla životy milionů lidí. Organizace CARE Česká republika spolu s globální sítí CARE a partnerskými organizacemi intenzivně pracuje na řešení situace. V souladu se svým humanitárním posláním zajišťuje CARE pomoc civilistům, kteří se ocitli uprostřed války.

Ukrajinská žena s dítětem utíkající před válkou – Přemyšl, Polsko.Zdroj: Francesco Pistilli

Cílem CARE je pomoci lidem v nouzi na území Ukrajiny i v příhraničních pásmech a cílových exilových státech. Organizace společně se svými partnery na místě aktuálně zajišťuje potraviny, vodu, materiální a finanční pomoc na Ukrajině, v Rumunsku a Polsku. Přednostně pomáhá těm, kteří jsou nejvíce zranitelní – ženám, dětem a seniorům.

Natalia s dcerou Ivankou, která se narodila s Downovým syndromem – Siret, ukrajinsko-rumunská hranice.Zdroj: Lucy Beck

Devítiletá Ivanka se narodila s Downovým syndromem. Před válkou utíká se svou matkou Natalií a třemi sourozenci. Aktuálně čeká na hranicích Rumunska a Ukrajiny. Otec dětí zůstal v Kyjevě, aby se postaral o své staré rodiče, kteří by cestu na hranice pravděpodobně nezvládli.

„Bydleli jsme nedaleko vojenského letiště u Kyjeva, poslední dny jsme neustále slyšeli bombardování. Rodiče se vydali do obchodu, viděli jsme, jak jim nad hlavami prolítla raketa. To byla ta chvíle, kdy se rozhodli, že musíme pryč. Cesta na hranice byla dlouhá, všichni jsme se báli. Jsem ale pyšná na svoji sestru Ivanku, má Downův syndrom, ale všechno zvládá statečně! Chceme jít do Bukureště, maminka tam má kamarády, u kterých můžeme dočasně bydlet. Nejvíc se bojím toho, že se už nikdy nevrátím domů,“ vypráví Anastasia, nejstarší sestra Ivanky.

Sedmnáctiletá Liza dorazila na hranice se svými spolužáky. – Přemyšl, ukrajinsko-polská hranice.Zdroj: Adrienne Surprenant /MYOP

“Čekali jsme v úkrytu ve škole, nad námi jsme slyšeli střelbu. Pak ustala. Dostali jsme se do vlaku, který mířil do Polska. Všude byla spousta žen s malými dětmi. Seděli jsme čtyři na sedačce pro dva, na některých dvousedačkách se mačkalo i šest lidí. Skoro nebylo možné se hýbat. Nejhorší byla situace u Kyjeva. Vlak už byl plný, a tak se dveře pro další lidi čekající na nástupišti neotevřely. Lidé křičeli a ťukali na okna, ale opravdu nebylo možné, aby se dostali dovnitř. Vlakvedoucí se sesunula na zem a začala brečet, byla bezmocná,” vypráví sedmnáctiletá Liza z Kamianske. “Na tyhle chvíle nikdy v životě nezapomenu, bylo to strašlivé. Teď už jsme ale v bezpečí,” dodává.

Dopady na psychické zdraví všech, které konflikt na Ukrajině zasáhl, nesmí být podceňovány. Proto CARE klade velký důraz také na zajištění odborných specialistů, kteří poskytnou obětem profesionální psychosociální podporu.

Ve válce nejvíce trpí ti, kteří jsou nevinní.

Pomoci nyní můžete i Vy: www.care.cz/pomocukrajine