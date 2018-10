Příliš velký výběr? Mozek řekne STOP!

Vědci mapovali, jak funguje mozek v případě volby a ukázalo se, že naše mysl se může odvrátit od procesu rozhodování ve chvíli, kdy je výběr příliš velký.



Tento druh neschopnosti se rozhodnout už odborníci zaznamenali v předchozích studiích, ale nový výzkum identifikuje oblasti mozku, které nám pomáhají zvažovat se mezi volbou a odvrácením se od ní. Konkrétně jde o část předního cingulárního kortexu (oblast zodpovědná na posuzování výhod jakékoli naší akce) a striatum (oblast, která akci určuje hodnotu). Jde tak o dva klíčové hráče v motivaci a rozhodování.

Když 19 dobrovolníků dostalo možnost vybrat si fotografii přírody pro tisk na tričko nebo hrnek, údaje z magnetické rezonance ukázaly, že aktivita v těchto dvou oblastech mozku se zvyšovala s tím, jak se navyšoval počet možností. Jakmile ale výběr obrázků přesáhl 12, činnost se zastavila.



Vědci tvrdí, že to ukazuje, jak spolupracuje striatum a ACC – zvažuje potenciál odměny (u dobrovolníku – nalezení dokonalého obrázku pro tisk), a to v porovnání s množstvím práce, kterou je potřeba vyvinout, abychom dosáhli odměny – uspokojivého výsledku (výběr toho nejlepšího mezi desítkami možností).



"Šance najít to pravé z dvanácti obrázků, je mnohem pravděpodobnější, než když bude obrázků stále víc a víc, což mozek vyhodnotí jako akci, která už nepřinese výrazné zlepšení," vysvětluje Colin Camerar z Kalifornského technologického institutu.

Vědci však upozorňují, že dvanáctka rozhodně není kouzelnou číslicí pro vše od obědového menu až po barvu auta. Existuje mnoho různých faktorů při výběru, včetně individuálních důvodů pro rozhodování, například jak velká je odměna nebo jak obtížný je způsob si vybrat.



Colin Camerar ale odhaduje, že perfektní počet voleb bude mezi 8 a 15 a dodává, že je tu tak spousta prostoru pro další výzkum. Další oblastí může být zjištění, jaká kombinace volby a myšlenek vede v naší mysli k rozhodnutí, že od výběru naprosto upustíme - například v případě obsáhlého jídelního lístku, až s jakou náladou se rozhodneme zvednout od stolu a radši se půjdeme najíst jinam.