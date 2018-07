První soukromý kosmodrom roste v Americe. Sexy budovu staví legendární Norman Foster

Aby mohl kosmodrom fungovat, měl by být umístěný co nejblíže k rovníku; tak je možné maximálně využít zemské rotace pro start rakety. Ale protože většina vesmírných velmocí neleží u rovníku, musí být jejich vesmírné přístavy umístěné co nejjižněji. Týká se to i prvního soukromého kosmodromu. Jmenuje se Spaceport America a právě teď ho dokončují v Novém Mexiku.

Projekt v ceně 209 milionů dolarů (přes 4 miliardy korun) přitahuje pozornost nejen díky tomu, že právě odsud budou startovat komerční rakety sira Richarda Bransona, ale také lákají osobou muže, který vytvořil návrh kosmodromu. Sir Norman Foster je jedním z nejlepších architektů světa.

Turisté poletí do vesmíru ve skafandrech á la James Bond

Bajkonur a Cape Canaveral jsou nejčastějšími místy, odkud se startuje do vesmíru – ale nejlepší léta mají za sebou. A s tím, jak státům docházejí na výzkum vesmíru peníze , vrhají se do tohoto rybníka dravé soukromé ryby. Jednou z nich je podnikatel Richard Branson, majitel společnosti Virgin Galactic. S ní chce vozit do vesmíru turisty; byznys, který by v době, kdy chudí chudnou a bohatí bohatnou, mohl dobře fungovat.

V těchto dnech finišují závěrečné práce první fáze výstavby tohoto letiště; ta zahrnuje konstrukci přistávací a vzletové plochy, terminál, hangáry, silnice a další infrastrukturu. Na Spaceportu America budou moci vzlétat i přistávat vesmírná plavidla s horizontálním i vertikálním startem. Současně zde vznikne základna a zázemí pro turisty, kteří tu budou bydlet před letem a po návratu z vesmíru. Protože půjde o bohaté zákazníky, musí být zázemí patřičně luxusní.

Právě proto dostal úkol navrhnout kosmodrom sir Norman Foster, zřejmě nejslavnější architekt současnosti. Tento Brit dokázal už ve svých dřívějších realizacích dokonale spojit krásu architektury s nejmodernější technologií. Budovu chápe dokonalý stroj, kde všechny články musí pracovat pro jeden cíl. Díky tomu, že do své práce zapojil moderní počítačové technologie, dokáže stavět domy, které nejen zaujmou, ale současně jsou extrémně šetrné k životnímu prostředí. Má za sebou už impozantní minulost – dokázal vytvořit mnoho staveb, které zná celý svět.

Kosmodrom v Novém Mexiku však bude otevřený nejen pro ty nejbohatší turisty naší planety, dostane se na něj i běžný člověk. Počítá se totiž s tím, že zde vznikne také něco jako muzeum objevování vesmíru – samozřejmě určené pro studenty 3. tisíciletí, a tedy patřičně interaktivní.

Peníze však vydělává svým tvůrcům už dnes, i když odsud žádné rakety do vesmíru nestartují. Kdo chce, může se sem vypravit na prohlídku – máte-li zájem, tak návštěvy se dají objednat TADY.

Jak se vybírá místo pro kosmodrom

Ve zprávě pro investory se Branson chlubí tím, jak vynikající místo bylo pro kosmodrom vybráno. Kde vlastně takový vesmírný přístav může vyrůst? Důležitých je několik faktorů:

1. V této části Nového Mexika žije jen málo obyvatel. Díky tomu nehrozí v případě nějaké katastrofy velké ztráty na životech. To je pro Virgin Galactic důležité nejen kvůli špatné pověsti, kterou by v takovém případě firma získala, ale současně i kvůli nákladům na pojištění. Ty jsou díky odlehlosti Spaceportu America jen minimální…

2. Nedaleko kosmodromu leží americká raketová základna White Sands. To znamená, že celý místní vzdušný prostor je uzavřen pro komerční lety. Budoucí astronauti tak nebudou muset řešit problém, že by narušovali letecký provoz; stačí se jen dohodnout s ochotnou armádou.

3. Místní oblast se proslavila skvělým počasím. Rozdíl mezi dobrým a špatným počasím může znamenat pro soukromou firmu rozdíl mezi finančním úspěchem a krachem. A Nové Mexiko má ročně až 340 dní vhodných pro starty do vesmíru. Okno, kdy se kosmodrom nebude moci využívat, je tedy minimální.

4. Nadmořská výška šetří finance. Spaceport America leží v nadmořské výšce přes 1 400 metrů nad mořem. Virgin Galactic to propaguje slovy: „První míli máme zdarma!“

5. Zázemí hraje do karet. Přestože je Spaceport America zbrusu nové zařízení, celá oblast Nového Mexika je posetá vědeckými a výzkumnými pracovišti - jak soukromými, tak vojenskými nebo vládními. Zejména blízkost k vojenské základně White Sands umožňuje, aby se sem řada špičkového vybavení dostala rychle a bezpečně.

FOTO: New Mexico Spaceport Authority

