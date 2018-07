Psychologové: Muži jsou vtipnější než ženy (ale jen o trošku)

Mužským vtipům se muži smějí víc.

Ženy jsou méně vtipné než muži, ale jen o trošku. A mužským vtipům se smějí hlavně muži – těmito dvěma větami by se dal shrnout výsledek velké studie, kterou vypracovali vědci z univerzity v San Diegu. K jejich práci je přivedl článek psychologa Christophera Hitchense, který roku 2007 přišel s tezí, že mužský smysl pro humor je evolučním nástrojem. Umožňoval prý našim předkům, aby snadněji získali samice – měl tedy podobný účel jako ocasní péra páva nebo jelení paroží.

Psychologové ze San Diega však tyto předpoklady vyvracejí. „Rozdíly, které jsme mezi mužským a ženským smyslem pro humor objevili, jsou tak malé, že rozdíl mezi pohlavími v tomto směru téměř neexistuje,“ tvrdí Laura MIckesová pro server Medicalexpress.com. Mužský humor byl hodnocený jen o 0,11 procent lépe než ženský – ale přitom se stereotypem, že muži jsou vtipnější než ženy, souhlasilo skoro 90 procent respondentů. Studie vyšla v Psychonomic Bulletin & Review. Jeden z jejích autorů Nicholas Christenfeld vysvětluje: “Mužský humor byl lepší než ženský jen v mizivém počtu vzorků.“

Jak se známkuje humor

Vědecký tým testoval humor ve svou oddělených ale souvisejících experimentech. V tom prvním muselo 16 studentů a 16 studentek napsat co nejvtipnější komentáře pod kreslené vtipy z časopisu New Yorker. Na 640 obrázků měli 45 minut. Přestože komentování obrázků není ta nejvtipnější představitelná činnost, má podle psychologů řadu výhod. Například se tak nedá poznat, kdo je autorem textu – jestli muž nebo žena. V druhé fázi se 34 studentů a 47 studentek rozhodovalo, které z komentářů jsou nejzábavnější. A výsledky? Muži si vedli lépe, ale jen neznatelně – a hlavně známkovali lépe mužské komentáře. Přestože neexistoval způsob, jak by je rozpoznali od ženských, dávali jim lepší známky. Christenfeld vysvětluje: „Kdo si myslí, že humorem oslní ženy, je na omylu. Mužský humor působí mnohem lépe na jiné muže…“

V druhém experimentu se testovala platnost předsudku o tom, že muži jsou vtipnější, a také schopnosti paměti. Podle očekávání si lidé lépe pamatovali ty vtipnější texty – dobrý vtip si lidský mozek zapamatuje lépe než špatný. Lépe se pamatovali také autoři dobrých vtipů. Ale paměť začala testovaným osobám vypovídat, jakmile se došlo na otázku, zda je autorem muž nebo žena. Méně vtipné komentáře si respondenti častěji spojovali s ženskými autorkami, zato ty vtipné téměř automaticky přiřknuli mužům.

Muži nejsou sprostí

Autoři studie také řešili, jak se od sebe mužský a ženský humor liší. Panuje představa, že mužský humor je výrazně obhroublejší a využívá více sexuálních narážek. Ani to však experimenty nepotvrdily. Muži byli jen o 2-4 procenta vulgárnější než ženy.

