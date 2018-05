Španielsko. Asi nikomu netreba bližšie popisovať túto južnú, turisticky veľmi

dobre známu, krajinu. Každoročne sa cestovné kancelárie doslova predbiehajú v tom, ktorú

destináciu zaradia do svojej ponuky. Samozrejme, niet sa čomu čudovať, pretože krajina

má stále čo ponúkať. My sme sa však vybrali do menej známej lokality, ktorá je zároveň

z geografického hľadiska najjužnejším bodom celého Pyrenejského poloostrova - Punta de

Tarifa. Tvorí pomyselnú hranicu medzi Atlantickým oceánom a Stredozemným morom.

Takisto je to aj miesto, odkiaľ to je z Európy najbližšie do Afriky. Azda práve preto je

lákadlom mnohých dobrodruhov a športovcov, ktorý tento úsek chcú zdolať, a tak dokázať

svoju fyzickú zdatnosť v plávaní. V uplynulých rokoch sa to podarilo aj niektorým Slovákom.





Toto miesto malo v minulosti obrovský význam, pretože to bola vstupná brána

do Španielskeho kráľovstva. Kráľ dal pri tejto udalosti vybudovať pevnosť, z ktorej sa

neskôr stala dedinka, a tá sa tu nachádza dodnes – Tarifa. Domáci sa nevedia zhodnúť

na tom, ako vznikol jej názov. Jedna z legiend hovorí o tom, že k svojmu menu prišla na

základe „mýtneho“. Tarifa bol prvý prístav, v ktorom si domáci účtovali za to, že cudzie lode

môžu kotviť v ich prístave za stanovenú sumu (tarifu). Druhá legenda hovorí zasa o tom, že

názov vznikol z arabského slova „tari’fas,“ ktoré je odvodené od mena berberského bojovníka

Tarif ibn Malik. Keďže sú to legendy, ťažko sa spoliehať na hocktorú z nich. Ja sa však

prikláňam skôr k tej prvej. Patrí do provincie Cádiz a má veľmi dobré spojenie s okolitými

väčšími mestami. Ak sem prichádzate po mori, prvé čo sa na horizonte objaví, je hrad -

Castillo de Santa Catalina. Ten počas vojen a mohutných vpádov do kráľovstva slúžil ako

obranný štít pred nepriateľskými vojskami, čoho dôkazom sú aj okolité bunkre.





Samotná prehliadka mestečka netrvá dlho, pretože to najkrajšie sa skrýva hneď pri

prístave - ako to je vo zvyku vo väčšine takýchto pobrežných destinácií. My sme sa presúvali

smerom od pláže - Plaja de Tarifa až k malému ostrovčeku Isla de Tarifa de las Palomas,

kde pyšne stojí svetelná navigácia pre lode – Faro de Tarifa. Keďže bolo veľmi zavčasu,

tento malinký výbežok do mora nebol otvorený pre verejnosť a nám nezostávalo nič iné,

len si ho pozrieť z diaľky. Takisto slúžil v minulosti ako jeden z niekoľkých strategicky

umiestnených obranných štítov.





Tarifa nie je až taká známa ako iné Španielske prímorské letoviská, avšak to

neznamená, že sa tu budete nudiť. Mnohí turisti ho vyhľadávajú kvôli obrovským plážam

z jemného piesku. Tie vedú okolo celej dedinky a sú obmývané vlnami stredozemného mora.

A práve pláže sú niečím zvláštne. Alebo skôr iné ako ostatné. Na prvý pohľad zaujmú svojou

šírkou. V niektorých miestach sú to až desiatky metrov piesku, v ktorých je pozastrkovaných

mnoho bezplatne využiteľných slnečníkov. S príchodom prílivu sa táto pláž do rána zmení

na vodnú plochu s hĺbkou aj 30cm. Keď nastúpi opäť odliv, zaliata pláž vyzerá ako jedno

obrovské jazero. Je to skutočne nádherný obraz! Keď sa ale vyberiete na stranu smerom

k Atlantiku, nebuďte prekvapený množstvom surferov a windsurfistov. Prúdi odtiaľto

veľmi silný vietor, ktorý nemá čo zastaviť, a preto je to raj pre mnoho vodných športovcov.

Neďaleko sa nachádza aj kemp, kde si svoje pojazdné domovy počas celého roka zaparkuje

mnoho nadšencov nielen vodných športov, ale i dobrodruhov, ktorí sa rozhodli nachvíľu





zastaviť a pozrieť si túto zaujímavú časť juhozápadnej Andalúzie.





Jeden z dôvodov, prečo sme sa vybrali až sem, je práve vzdialenosť Afriky. Súčasťou

Tarify je aj moderný osobný prístav, odkiaľ denne vypláva niekoľko lodí práve týmto

smerom. Keďže tu funguje len jedna prepravná spoločnosť, ktorá nemá absolútne žiadnu

konkurenciu, odzrkadľuje sa to aj na cene za transfer. Na naše nešťastie to bola príliš veľká

suma. Nezostalo nám nič iné len zmeniť plán. Vtedy sme si „tľapli“ na to, že o rok sa tam aj

tak dostaneme. Obom nám to prišlo nesmierne ľúto, ale náš smútok vytlačili pohľady, ktoré

sa nám naskytli pri výstupe na hornaté okolie tejto dedinky. Európa pod zadkom a Afrika pred

očami. Tak blízko a predsa tak ďaleko…





Na záver nemusím vôbec šetriť na superlatívoch, pretože Tarifa bola pre mňa jedno

z najromantickejších a najpôsobivejších miest, aké som kedy vôbec navštívil! Možno to bolo

zapríčinené práve enormnou únavou z predošlých ciest, ale rozhodne je to miesto, kam sa

môžu vybrať nielen dobrodružní cestovatelia, ale aj zamilované páriky, či športovci. Každý

z menovaných tu určite nájde niečo tak trochu iné ako v ostatných „katalógových“ ponukách

dovoleniek.