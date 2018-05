Rodinná helikoptéra s 18 vrtulemi má změnit dopravu. Je to jen další sen?

Úspěchu osobních létajících strojů moc nevěříme. Už mnohokrát se ukázalo, že velkolepé plány na jejich masové rozšíření selhaly. Osobní letadla jsou drahá, nespolehlivá a především jim chybí infrastruktura, kterou by musela využívat. Ale pokud někdo má na to, aby změnil sen ve skutečnost, je to společnost E-volo.

Americké studio má s létajícími stroji už řadu zkušeností, vyrobilo už několik fungujících prototypů vrtulníků. A jejich výrobky nebyly jen modely, šlo o stroje, které nešokovaly absurdní spotřebou nebo excentrickými tvary, naopak – relativně snadno se ovládaly a jejich hlavní myšlenkou byla praktičnost a funkčnost.

Osmnáct vrtulí je lepších než jedna

Momentálně e-volo vyvíjí minivrtulník nazvaný Volocopter, který by mohl být tak snadno ovladatelný a současně laciný, že se by podle vizionářů z E-volo mohl stát alternativou k automobilům. Vychází z osmnáctivrtulového konceptu představeného veřejnosti před dvěma roky. Vzhled obou projektů je sice bizarní a zdánlivě nepraktický, ve skutečnosti však v tomto oboru ještě nic praktičtějšího nevzniklo.

Podívejte se, jak koncept létal:

Protože jsou motory umístěné vně těla vrtulníku, dají se snadno opravit a v případě velkého problému i nahradit. Jsou sériové, levné, a tedy i velice jednoduché. Letoun je navržen tak, aby mohl létat, i když se rovnou čtyři z nich současně pokazí. A pro případ, že by došlo k selhání více motorů najednou (což je podle tvůrců statisticky téměř vyloučené), pořád zde ještě bude záchranný padák, jenž by měl zasáhnout.

INFOGRAFIKA: Dějiny fotbalového míče. Od prasečího měchýře po supermateriály

Hlavní myšlenkou rodinné helikoptéry však není bezpečnost, ale ekonomie provozu. Designéři slibují, že půlhodinový let vyjde asi na 10 dolarů, tedy asi 200 korun. Přestože proti automobilům se to zdá hodně, v kategorii létajících dopravních prostředků je tato cena bezkonkurenční. Svoboda, kterou za tuto sumu majitel Volocopteru získá, je jen financemi těžko měřitelná.

A takto má vypadat volocopter:

Konstruktéři dokázali provozní cenu srazit především díky elektromotorům vyrobeným z lehkých materiálů. Výrobce slibuje, že Volocopter bude možné zakoupit už za dva roky. V oficiálních materiálech tvrdí, že letoun dosáhne rychlosti kolem 100 kilometrů za hodinu a bude moci vystoupat až do výšky asi 2000 metrů. Unese přitom po dobu jedné hodiny náklad o hmotnosti asi 220 kilogramů. O ceně zatím E-volo mlčí: odhaduje se však, že by se měla pohybovat ve statisících dolarech. To je více než běžný automobil, ale stále ještě výrazně méně než u letadel nebo vrtulníků…

V současné době si u tohoto výrobku můžeme být jistí jen jedinou věcí: pokud se někdy dostane na český trh, jistě to nebude pod názvem Volocopter; „volokoptéru“ by totiž chtěl mít doma asi jen málokdo…

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: