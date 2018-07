Rybář našel v síti nejstarší vzkaz v láhvi

Porcelánová zátka se při otevírání skoro rozpadla. Uvnitř byla stočená dánská pohlednice, hodně vybledlá a poměrně jasná zpráva v němčině s prosbou, aby nálezce pohlednici poslal na adresu v Berlíně. Přiloženy byly i dvě malé pěti-fenikové mince na známku. Nejzajímavější bylo ovšem datum: 17. května 1913.

Teprve, když Fischer předal nález do Mezinárodního námořního muzea v Hamburku, dozvěděl se, že se postaral o nový rekord. Předchozí nalezený vzkaz v láhvi (objevený v roce 2012) měl "jen" 98 let.

Adresa na pohlednici byla nakonec rozluštěna. Vzkaz byl určen Richardu Platzovi, synovi pekaře, kterému bylo v roce 1913 dvacet let. Během výletu k Baltskému moři si vzkaz sám poslal, zvědavý na to odkud dorazí. Sám ovšem zemřel v roce 1946, když mu bylo 54 let. Měl však dvě dcery, Gudrun a Sieglinde. Obě již také zesnuly, ale genealog Veit Godoj našel Sieglindinu dceru, dvaašedesátiletou Angelu Erdmannovou. Ta však svého dědečka nikdy nepoznala, protože se narodila až šest let po jeho smrti.

Paní Erdmannová byla však z nálezu nadšená (dozvěděla se o něm 13. března) a hned kontaktovala svou sestřenici Dagmar Bornovou, která se zajímala o historii rodu a sbírala dostupné dokumenty. Bornová příbuzné poslala dokumenty, které podle srovnání rukopisu potvrdily, že si vzkaz poslal mladý Platz sám.

Aktualizace: Na titul nejstaršího vzkazu v láhvi si dělá nárok ještě jeden nález z Britské Kolumbie, který údajně pochází už z roku 1906. Ale vzhledem k tomu, že majitel nechce nechat láhev otevřít, nelze příběh láhve nezávisle ověřit.