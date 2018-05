Samovznícení člověka: První případ oficiálně potvrzen policií

Ta zpráva vyvolala značný poprask. O podivném fenoménu, kdy se lidé sami od sebe vznítí, se ví už dlouho, ale dosud se ještě nestalo, aby úřady takovou příčinu smrti oficiálně potvrdily. „Za 25 let své praxe jsem nic podobného ještě neviděl,“ řekl galwayský patolog Kieran McLoughin, který se zprávou nyní přišel. Zpočátku se přitom také on zdráhal uvěřit, že osaměle žijící důchodce začal jen tak hořet.

Zbyla jen hlava a ruce



Neuvěřitelný příběh se začal odvíjet loni 22. prosince. Kolem třetí hodiny ranní probudil Toma Manniona jeho požární alarm. Vyběhl ven, kde si hned všiml kouře, který vycházel ze sousedního domu Michaela Flahertyho.



Přivolaní hasiči vnikli dovnitř, ale v podstatě neměli co na práci. Mohli jen nevěřícně hledět na hrůzný výjev. Mrtvý Flaherty ležel na zemi na zádech, hlavu a končetiny měl netknuté, ale z většiny trupu zbyla jen hromádka doutnajících a na prach spálených ostatků. Poničená byla jen podlaha pod tělem a trochu očazený strop od dýmu.



Okamžitě se začalo suškat o tom, že důchodce podlehl samovznícení, ale vyšetřovatelé na podobné povídačky nevěřili a začali prověřovat jednu obvyklou verzi po druhé. Postupně však každá padla.



Flaherty sice ležel hlavou směrem ke krbu, ale hasiči vyloučili, že by otevřené ohniště mělo s tragédií cokoli společného. Na místě se nenašly ani žádné stopy po alkoholu nebo po tom, že by byl Flaherty kuřák. Policisté nezjistili žádné důkazy, které by svědčily o násilném vniknutí do domu. Patolog zase přišel na to, že Flaherty sice trpěl cukrovkou a vysokým krevním tlakem, ale smrt nenastala kvůli srdeční zástavě ani mozkové příhodě.



Podrobné vyšetřování trvalo až do září, kdy McLoughin vystoupil se šokujícím závěrem vyšetřování. „Musím připustit, že tento případ spadá do kategorie lidského samovznícení, pro které neexistuje žádné adekvátní vysvětlení,“ řekl. Flahertyho pozůstalí se s takovým verdiktem prý plně ztotožnili.

Krb nasáklý tukem



Za posledních 300 let je evidováno několik desítek podobných úmrtí. Zajímavé je, že tělo většinou neshoří celé a oheň obvykle nepodpálí věci v okolí.

Jeden z prvních případů se stal v roce 1613 v anglickém městě Christchurch. Za bouře tam při spánku vzplanul tesař John Hitchen a jeho dítě. Oba zahynuli. Podobná smrt postihla v roce 1774 také Grace Potteovou (60) z Ipswiche. V noci si odešla vykouřit dýmku a ráno ji nalezla její dcera prakticky totálně zpopelněnou s hlavou v krbu, v němž se už dlouho netopilo. Zbytky těla stále žhnuly, krb byl nasáklý tukem, ale oblečení ležící opodál bylo neporušené.



Podobné případy se stávaly také ve 20. století, ale zatím žádný neskončil oficiálním prohlášením, že šlo o samovznícení. Až nyní.

Proč lidé hoří? Tělo jako svíčka



V současnosti nejoblíbenější teorie, která počítá s tím, že se tělo chová jako obří svíčka. Místo vosku oheň spaluje tuk. Experiment prokázal, že tělo dokáže dlouho a pomalu hořet, aniž by se oheň rozšířil do okolí. Není ale vysvětleno, proč by vzplálo.

Elektrický výboj

Podle této teorie může člověka zapálit nahromaděný elektrostatický náboj. Výzkumy prokázaly, že chůzí po koberci ze syntetických materiálů se jedinec může nabít elektrickým nábojem o napětí až několika tisíc voltů. Výbojem uvnitř těla se pak mohou zapálit třeba tělesné plyny.

Jaderná fúze

Poněkud odvážná myšlenka, podle níž může v lidském organismu vzniknout ze slučování atomových jader vodíku mocná energie, která pak způsobí destrukci tkání podobnou hoření. Není ale jasné, za jakých podmí-nek by takový proces měl nastat.

Záhadná částice

V kosmických paprscích se prý skrývá dosud neznámá částice zvaná pyroton, která neustále proniká lidskými těly. Většinou se to obejde bez jakýchkoli následků, ale někdy prý může v buňkách nastartovat řetězovou reakci, která následně zničí celé tělo.

Může za to alkohol

Této teorii se hodně věřilo v dřívějších dobách. Podle ní tělo alkoholiků vzplane proto, že je doslova nasáklé lihem.

Kulový blesk

Tento fenomén je sám o sobě málo prozkoumaný, a tak se mu připisuje i podíl na lidském samovznícení. Proti hovoří fakt, že většinu obětí samovznícení tvoří starší a osaměle žijící osoby. Ze statistického hlediska by kulový blesk měl postihovat všechny věkové kategorie.

Tajemná moc duše

Nechybí ani teorie, podle níž za vším stojí dosud neprobádané tajemné psychické síly člověka. Ožívají zejména ve chvíli, kdy postižená osoba před sebou nevidí další smysl života a touží zemřít.

