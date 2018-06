Sedmibarevná země: tajemství barevného lávového písku na Mauriciu odhaleno

Láva bývá černá, rudá nebo našedlá. Že by hrála hned sedmi barvami a na jednom místě, se jen tak nevidí. Co se skrývá za paletou barev lávového písku ostrova Mauricius? My už to víme!