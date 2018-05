Sem udeří blesk: mapa NASA, která ukazuje počet blesků

Mapa vychází z dat nasbíraných meteorologickými satelity v letech 1995–2002. Jedná se tedy už o historické údaje, které se od té doby mohly změnit, ale přesto přinášejí vědcům spoustu zajímavých informací.

Meteorologové z nich mohou usuzovat a předpovídat, kdy a kde propuknou největší bouřky s blesky, takové mapy však využívají také pojišťovny, aby stanovily míru rizika. NASA má samozřejmě také mapu, která je zcela aktuální a zaznamenává údaje o blescích až do současnosti:

A co z těchto dat vychází? Zdaleka nejvíc blesků zasáhne oblast kolem řeky Catatumbo ve Venezuele. Statisticky to vychází na průměrně 40 000 blesků za noc! Místní jsou na to však už zvyklí – dokonce jim to pomáhá. Více se dočtete ve zvláštním článku.

Druhým místem, které na mapě vyniká počtem blesků, je středoafrické Kongo – respektive hora Kifuka, na jejímž úpatí se rozkládá stejnojmenná vesnice. Tato oblast má 300 krát více blesků na kilometr čtvereční než průměrné místo v Evropě.

Podle statistik NASA udeří po celém světě za sekundu asi 100 blesků. Česká republika, stejně jako zbytek střední Evropy, jsou oblasti se zcela průměrným počtem blesků. Vůbec nejméně blesků pak hrozí v polárních oblastech. Tam jsou díky nízké teplotě bouře s blesky prakticky vyloučené. Pokud vás zajímá, kde právě teď bouří blesky a duní hromy, podívejte se na tuto aktuální mapu, která on-line zobrazuje blesky po celém světě

Jak se počítají blesky?

Většinu práce odvede přístroj nazvaný Lightning Imaging Sensor (LIS), který pro NASA vynesl na oběžnou ráhu japonský satelit roku 1997. LIS pozoruje distribuci nejrůznějších druhů blesků – všimne si blesků ve dne i v noci.

Výstupy a měření LISu jsou dostupné ZDE.

