Seznamte se v Nepálu s jedinou „živoucí bohyní“ na světě

Touto bohyní se stávají předpubertální dívky, o nichž se věří, že jsou reinkarnací hinduistické bohyně Durgy (v Nepálu známá také pod jménem Taleju). Legenda praví, že do tohoto vyvoleného děvčátka vstoupil duch bohyně Durgy, ničitelky zlých démonů a jedné z manželek boha Šivy. Zvolené panenské děvčátko ochraňuje Káthmándské údolí a žehná lidem. Více než 300letá tradice trvá dodnes.

Při výběru nového božstva se odehrává náročný test



Dívka se nesmí bát krve a maskovaného muže. Každému dítěti je ukázáno několik mrtvých zvířat a maskovaných mužů tančících nad krví. Pokud má dívka známky strachu, není považována za mocnou bohyni Taleju. Ta, která ukazuje odvahu uprostřed krve a tance, je pak vybrána jako další inkarnace bohyně Taleju. Dívky jsou vybrány ve věku od 3 do 5 let z komunity Newari [Kumari] a následně uvězněny v chrámu. Jejich příbuzní a soukromý učitel jsou jediní, kteří s nimi mohou komunikovat. Vyvolená Kumari nesmí být starší než pět let, musí být zdravá, žádné znaménko a jizvy na těle, nesmí ji chybět ani jeden zub, a příjemný vzhled dívky, její vlasy a oči by měly být černé jako uhel. Důležitou rolu hraje i horoskop dívky, který by měl být údajně propojený s osudem krále.

V popisu dvaatřiceti tělesných znaků dokonalosti nalezneme i poetická přirovnání. Krk budoucí bohyně musí být jako skořápka ulity, tělo jako strom banján, oční řasy jako řasy krávy, stehna jako nohy jelena, hlas měkký a jasný jako kachna.

Poté, co je zvolena nová Kumari, se život dívky zcela změní

Po zvolení do úřadu opouští svoji původní rodinu a na několik let se jejím domovem stává palác Kumárí ghar. Rodiče dívky jsou hrdí na to, že porodili bohyni Taleju, ale na druhou stranu také smutní, že se musí odloučit od jejich dcery. Svůj palác smí opustit pouze třináctkrát za roK, a to pouze při speciálních událostech a během náboženských svátku. Nožka bohyně se nesmí dotknout „špinavé země“. Kdykoliv opouští palác, je usazena na pozlacený železný trůn. Kumari vždy nosí červené šaty, vlasy sepnuté v drdolu a každé ráno si dává nový makeup s třetím okem uprostřed čela.

Mnoho lidí navštěvuje nádvoří a vyčkává před oknem Kumari, aby se podívali, jak taková živoucí bohyně opravdu vypadá. Mnoho těch, kteří ji navštíví, jsou lidé trpící nemocí a menstruačními poruchami. Předpokládá se, že Kumari má nad touto nemocí zvláštní sílu. Byrokraté a vysoce postavení vládní úředníci také navštěvují bohyni Kumari. Dokonce i dnes, když je zvolen nový premiér, musí získat požehnání od Kumari. Během návštěvy jsou akce bohyně pozorně sledovány, a to z důvodu, že její činy jsou interpretovány jako predikce života návštěvníka. Pláč nebo hlasitý smích vyznačuje vážnou nemoc nebo dokonce smrt.

Vláda panenského děvčátka končí při první větší ztrátě krve

Předpokládá se, že pohled Kumari přinese štěstí. V nepálské kultuře je menstruační krev považována za něco znečištěného, ​​a tedy ne božského. I pro bohyni znamená příchod menstruace vyloučení z úřadu a rapidní změnu života. “. Při první větší ztrátě krve, nejčastěji s příchodem první menstruací, Kumari ztrácí moc bohů, která ji byla udělena, a stává se obyčejným smrtelníkem. Přechod do normální života je pro Kumari velmi obtížný. „Jednoduché věci, jako je chodit do školy, se zpočátku mohou zdát ohromující. Poprvé ve svém životě se bude muset smísit s jinými dětmi a naučit se žít jako smrtelník. Jednoho dne jste považována za bohyni a druhý den jste jen normální “člověk“.

Poté, co Kumari dospěje a začne svou první menstruaci, je považována za nečistou a začíná nový výběr božstva. Dnes slovo Kumari znamená "panna", což je důležité si uvědomit, když se ponoříme hlouběji do této fascinující živé legendy…