Smutný osud ruského raketoplánu: rezne na smetišti

Podle informace agentury Interfax byla koncem minulého týdne testovací verze ruského raketoplánu Buran vykázána na uliční skládku před areál výrobního závodu ve městě Koroljov u Moskvy.

První a zároveň poslední start ruského raketoplánu se uskutečnil v listopadu 1988. O rok později byl ještě ozdobou letecké přehlídky v Paříži, ale k novému letu kolem Země se už nikdy nevydal. Po rozpadu SSSR počátkem 90. let přešel do vlastnictví Kazachstánu a byl zaparkován v jednom z bajkonurských hangárů. Neslavný konec stroje přinesla větrná bouře v květnu 2002, kdy se na raketoplán zřítila střecha hangáru. Při tragédii zahynulo nejméně šest lidí.

Podívejte se na minidokument o Buranu:

… a zbyly jen dva

Během vývoje a zkoušek vzniklo deset exemplářů sovětského raketoplánu. Podle dostupných informací se zachovaly jen dvě - kromě Koroljova je Buran k vidění v leteckém muzeu v německém v Sinsheimu.

V sídle výrobního závodu Eněrgija v Koroljovu se zachovala testovací verze, která sloužila ke zkouškám elektrických a počítačových systémů. V minulém týdnu byl raketoplán rozebrán, vyvezen na ulici před areál podniku a ponechán svému osudu. Na torzo bez křídel, kýlu a podvozku prší, o jeho dalším osudu podle Interfaxu nebylo rozhodnuto.

"Je to hanba, když byla práce našich vývojářů ponechána venku na dešti, a to právě v době, kdy raketoplán Endeavour míří za potlesku do muzea," cituje agentura nejmenovaného ruského experta. Testovací maketa Buranu údajně věrně odpovídala podobě skutečného raketoplánu, lišila se od něj jen starší verzí palubních systémů.