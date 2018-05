Solární elektrárny v kosmu by mohly zlevnit elektřinu

Šik satelitů kolem rovníku bude dodávat levnou elektřinu. Jen sen?

Solární elektrárny umístěné na oběžnou dráhu Země by mohly dodávat světu elektrickou energii ekonomicky efektivním způsobem už za 30 let. Plyne to ze studie mezinárodní studijní skupiny při Mezinárodní akademii astronautiky (IAA), kterou získala agentura Reuters. Celkové náklady projektu však studie neodhadla a skeptici o ekonomické průchodnosti projektu silně pochybují.

"Je zřejmé, že solární energie dodávaná z kosmu by mohla hrát ve 21. století ohromně významnou roli v uspokojování globální poptávky po energii," píše se ve studii vedené dlouholetým pracovníkem amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) Johnem Mankinsem. Studie se označuje za první široce založený mezinárodní zhodnocení možných způsobů získávání sluneční energie ve vesmíru a jejího posílání na Zemi pomocí bezdrátových technologií.

Šest satelitů - už za 20 roků

Studie předpokládá, že na orbitu nad rovníkem se vyšle postupně celý šik geostacionárních satelitů, které budou přeměňovat sluneční energii na elektřinu a tu posílat pomocí mikrovlnných antén nebo laserů tam, kde bude zapotřebí. Technicky může být projekt údajně uskutečnitelný za 10 až 20 let.

Ohledně ekonomické uskutečnitelnosti studie dospěla k závěru, že vyhlídky se zde za posledních deset let zčásti díky rozvoji fotovoltaických technologií výrazně zlepšily. Skeptici však považují celý projekt za zbožné přání do té doby, než se náklady na vyslání solárních elektráren na orbit nesníží nejméně na desetinu současné úrovně. Dalšími překážkami budou vysoké náklady na vývoj, nárůst kosmického odpadu a absence tržních studií.

Studie připouští, že projekt kosmické energie budou zřejmě muset podpořit vlády. Soukromé finance budou sice nutné, nepůjdou do toho ale samy, protože s fázemi vývoje a předvádění budou spojeny značné ekonomické nejistoty a délka projektu je komerčně neúnosná. Studie však vidí velký příslib ve výrazném snížení nákladů na pilotní projekt díky levným jednorázovým nosičům, které se nyní vyvíjejí pro jiné kosmické účely, řekl Mankins telefonicky agentuře Reuters. Omezené předvedení tak může stát podstatně méně, než se předpokládalo. I tak ale bude vývoj a realizace projektu stát desítky miliard dolarů.

Jeff Peacock, který u amerického výrobce letecké a kosmické techniky Boeing vede divizi výroby satelitů, řekl, že teoreticky by objem takto získané sluneční energie mohl dosáhnout dvojnásobku solárních technologií rozmístěných na povrchu Země. Je to mimo jiné proto, že satelity mají fungovat 24 hodin denně.

Myšlenka získávání elektrické energie ve vesmíru se v několika vlnách studuje už čtyři desítky let a její výzkum motivují obavy o budoucí vyčerpávání zdrojů a starosti o životní prostředí. Studijní skupina při IAA považuje za potřebné, aby výzkum a vývoj organizovaly vlády společně a děl se za spolupráce vládních a soukromých výzkumných institucí, průmyslových společností i nevládních organizací.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: