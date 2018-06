Soutěž o nejkrásnějšího muže po africku. Tancují sedm dní a zdobí se od hlavy až k patě

Každý rok koncem září, právě když končí období dešťů, se v severním Nigeru sjíždí nomádský kmen Wodaabe, také známý jako Bororo, na úžasnou oslavu zvanou Cure Salée nebo také Geerewol - podle jména tance, který Wodaabe po sedm odpolední a nocí hopsají střídavě s jinými tanci.

Za vším hledej ženu

Nomádi v období dešťů přivádějí svůj početný dobytek do oblasti Ingalu (nedaleko od města Agadezu), která je bohatá na sůl, a zároveň využívají této příležitosti ke společenskému vydovádění a případnému seznámení s manželkou nebo manželem, nebo i k výměně "staré" manželky za novou. Pak se opět rozprchnou se svými zvířaty a rodinami za vodou a pastvinami po všech možných částech velkého nomádského teritoria. To jsou především nehostinné, suché stepní oblasti na sever a západ od Agadezu, brány do saharské pouště.

Sedmidenní taneční oslava je nejen jednou z hlavních společenských událostí nomádského kalendáře, ale zároveň i soutěží mužské krásy. Mladíci, kteří se po sedm dní veřejně předvádějí při téměř nepřetržitém tanci, se na to musejí náležitě přikrášlit, aby si jich dívky, které je bedlivě sledují, všimly. Dívky pak vyberou ty nejkrásnější a nejvytrvalejší Wodaabe a často prý z toho v této polygamní společnosti vzniknou nové vztahy.

Mužská krása po wodaabsku

Příprava začíná časně odpoledne, aby se do večera, kdy se nastává taneční maraton, všechno stihlo. Chlapci si potírají obličeje světle žlutou barvou a rty a oči si malují černě, aby vynikly a bělmo vypadalo bělejší. Na tváře si pak nakreslí malé kroužky, křížky, tečky a podobné ozdoby, a světlou barvou udělají čáru na hřebeni nosu, aby vypadal delší a užší. Vlasy nad čelem mají vyholené - opticky je to zvyšuje, a přibližuje tak k ideálu wodaabské mužské krásy. Občas se vidí i pár chlapců s jasně rudými obličeji, ale ti jsou naštěstí skoro výjimkou. Působí totiž dost strašidelně. Zrovna tak jako to povinné poulení očí, které má přidat na kráse, ale budí strach, že tanečníkům oči vypadnou.

Na hlavu si pak zatočí turban, který sestává z pěti metrů dlouhé látky, a celé tělo si ověsí korálky, koženými talismany a čímkoliv, co se třpytí. Tuniky používané na tanec geerewol, podle kterého se festival jmenuje, jsou ručně vyšívané a hlavu kromě turbanu zdobí i peříčka.

Utajená oslava

Letošní oficiální slavnost Cure Salée neměla tak velký úspěch, jak se očekávalo. Na velké tribuně plné hodnostářů, kteří přiletěli speciálem až z dalekého hlavního města Niamey, oděni v nejlepších tradičních róbách a vojenských uniformách, opečováváni viditelnou, po zuby ozbrojenou vojenskou ochrankou, byla mírně napjatá atmosféra. Wodaabům se prý nelíbilo, že jim nedali jídlo, a tak se rozhodli, že oslavu zkrátí. Sice se ještě zúčastnili opulentní přehlídky nejkrásnějších velbloudů, krav, oslů a koz, za kterou výherci dostali finanční odměnu, ale pak všechno sbalili a oslavám byl konec. Ty naštěstí pokračovaly soukromě, na jiných místech a bez tribun.

Nejkrásnější byla ta na velkém plácku nedaleko Ingalu. Místo připomínalo přistávací letištní plochu, ale myslím, že tam nikdy žádné letadlo nepřistálo. Starostovi Ingalu sice přinesli malou židličku, aby nemusel sedět na tvrdé zemi, ale jinak se tam rozprostíral klid. Když jsem vyčerpaná po rušném dni konečně usínala na rohožce na tvrdé, prašné zemi - s rozzářeným kobercem nejjasnějších hvězd nad hlavou -, z dáli se linula hudba a občasný pokřik tanečníků a jejich fanoušků. Zdálo se mi, že jsem součástí nějaké pohádky. Inu, za romantikou se prostě musí do Afriky.

