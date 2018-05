Speleologové objevili v Moravském krasu Elfí domeček

Nově objevená jeskyně dostala název Elfí domeček. Prostora je rozlehlá 15 x 15 metrů a na výšku kolem 1,5 metrů. Speleologové se sem dostali asi 16 metrů dlouhou chodbou, ze které museli odstranit suť, hlínu a kamení.

Karel Absolon, objevitel mnoha jeskyní, místo označil už před 70 lety, nikdy však dál nepokročil. Využil však služeb senzibila, který s virgulí procházel Macošskou plošinu i hřeben Chobotu a výsledkem jeho prací byla unikátní mapa hypotetických prostor, která jasně ukazuje několik jeskynních chodeb, spojujících se za Macochou a napojujících se na Kateřinskou jeskyni.

Prof. Dr. Karel Absolon (1877–1960) byl jednou z velkých postav evropské archeologie první poloviny 20. století. K jeho nejvýznamnějším objevům patří sídliště lovců mamutů u Dolních Věstonic s nalezením Věstonické venuše a objev Punkevních jeskyní v Moravském krasu a jejich propojení s propastí Macochou. Zdroj: Wikipedie

Jeskyňáři proto před časem použili u vstupu do Elfího domečku silně zapáchající plyn merkaptan, který byl poté cítit i v Kateřinské jeskyni. Protože průchod plynu od vstupu do Elfího domečku do Kateřinské jeskyně trval minimálně tři hodiny, speleologové usuzují, že dosud neznámé prostory by mohly být zhruba stejně velké jako prostory Kateřinské jeskyně.

Kateřinská jeskyně se nachází v severní části CHKO Moravský kras, nedaleko okresního města Blansko. Pro veřejnost byla otevřena v roce 1910 a prohlídková trasa má 430 metrů. Teplota je tu pohybuje kolem 7 °C. Sice není vyzdobena tolika krápníky jako ostatní jeskyně Moravského krasu, ale je zde největší jeskynní prostora, zvaná Hlavní dóm, kde se díky výborné akustice pořádají hudební a pěvecké koncerty. Zdroj: Wikipedie

Zmapování celého prostoru je však otázkou let, a to hlavně z toho důvodu, že jeskyňáři se průzkumu věnují ve volném čase, a tudíž jde práce pomalu. Posledním větším objevem je jeskyně Matalova Vymodlená odhalená v roce 2013.